Выплаты в 40 тыс. грн — кто и при каких условиях получит новую госпомощь

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В правительстве подготовили законопроект по изменению системы соцстрахования под названием "еПотенциал". Ожидается, что программа заработает с 1 июля 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства соцполитики.

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Как рассказали в министерстве, ключевой целью изменения системы соцстрахования является улучшение поддержки людей, которые получают травмы или серьезно болеют. Новации коснутся тех лиц, которые уже имеют обязательное соцстрахование.

Цифровизация процесса и новый механизм работы позволит оказывать помощь быстрее и эффективнее, упростится взаимодействие между гражданами и госорганами, ведь все процессы будут переведены в электронный вид.

Ведомство намерено улучшить поддержку ветеранов, которым требуется лечение, реабилитация или помощь в поисках работы. После увольнения из армии ветеранам, которые лечатся или проходят реабилитацию после ранения, будет оказана всесторонняя поддержка государства по программе "еПотенциал".

Для лиц со статусом инвалидности ничего не изменится, ведь им продолжат выплачивать положенные льготы и выплаты.

Улучшатся условия оплаты больничных листов. Согласно обновлениям:

период оплаты больничных вырастет — с нынешних четырех месяцев (120 дней) до 14 месяцев;

выплаты будут осуществлять в течение всего времени, пока лицо будет проходить лечение/реабилитацию.

Программа предусматривает также:

появление комплексной и всесторонней поддержки независимо от наличия статуса: еще на этапе, когда лицо лечится/проходит реабилитацию, ему будут предоставлять не только медицинскую помощь и больничные, но и вспомогательные средства реабилитации или соцуслуги;

предоставление комплексной поддержки, чтобы получить возможность зарабатывать деньги для жизни тем, у кого болезнь или травма помешает полноценно вернуться к работе;

рост госвыплат, если лицо полностью потеряет возможность вести активную жизнь/работать;

длительное предоставление пособия по безработице гражданам с частичной потерей трудоспособности.

Кто получит 40 тыс. гривен от государства

Финансовая поддержка по новой системе социальных выплат изменится.

При временной нетрудоспособности:

будут предоставлять 100% своей средней заработной платы (такой, что была до болезни/травмы).

При производственных травмах:

максимальный уровень страховой выплаты возрастет до 40 тыс. гривен.

При условии полной утраты трудоспособности:

Максимальный уровень выплаты составит 23,61 тыс. гривен.

Напомним, часть граждан в столице получит помощь в 2025 году. Финподдержку будут предоставлять в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Также мы писали, что Норвежский совет по делам беженцев (NRC) предоставит помощь украинцам, пострадавшим от войны в Украине. На каждого человека предусмотрены 10,8 тыс. гривен.