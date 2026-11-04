Чоловік п'є каву та читає книгу. Фото: УНІАН

Щоденна чашка кави може обходитися українцям дорожче. На початку листопада світові ціни на кавові зерна зросли на 2,7%. Така динаміка може вплинути на вартість готової продукції, зокрема зернової, меленої та розчинної кави, яку купують у супермаркетах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

Реклама

Як змінилися світові ціни на каву в листопаді

На початок листопада біржова ціна кави становить 295,30 американського цента за фунт. За день котирування зросли на 7,75 цента, або на 2,7%.

Для порівняння, 30 жовтня вартість становила 287,55 цента за фунт. Таким чином, за останній торговий день жовтня та перший доступний торговий день листопада кава на світовому ринку подорожчала приблизно на 2,7%.

Водночас біржова вартість сировини не означає миттєвого підвищення цін на готову каву в українських супермаркетах. На роздрібну вартість також впливають курс валют, витрати на імпорт, обсмажування, пакування та логістику.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на каву в Україні

Окремо на порталі можна відстежувати середньомісячну вартість продукту.

Однак на початку листопада останні доступні середньомісячні дані стосуються жовтня. Тому робити висновок про зміну середньої роздрібної ціни саме за листопад поки передчасно.

Для покупців це означає, що за біржовими котируваннями можна стежити за тенденцією на ринку сировини, але реальну вартість упаковки кави варто перевіряти безпосередньо за магазинними пропозиціями.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що цибуля подорожчала у 10 разів і може зрости в ціні ще більше. На українському ринку скоротилася пропозиція якісної продукції через зменшення площ вирощування та проблеми з урожаєм. Навесні 2027 року покупці можуть зіткнутися з новим зростанням цін.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ціни на рибу в Україні змінилися: скільки доведеться витратити на кілограм. У вересні скумбрія подешевшала, тоді як слабосолоний оселедець став дорожчим. Різниця у вартості залежить також від торговельної мережі, тому перед покупкою варто порівнювати пропозиції магазинів.