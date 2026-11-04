Мужчина пьет кофе и читает книгу. Фото: УНИАН

Ежедневная чашка кофе может обойтись украинцам дороже. В начале ноября мировые цены на кофейные зерна выросли на 2,7%. Такая динамика может повлиять на стоимость готовой продукции, в частности зернового, молотого и растворимого кофе, который покупают в супермаркетах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

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Как изменились мировые цены на кофе в ноябре

На начало ноября биржевая цена кофе составляет 295,30 американских центов за фунт. За день котировки выросли на 7,75 цента, или на 2,7%.

Для сравнения: 30 октября стоимость составляла 287,55 цента за фунт. Таким образом, за последний торговый день октября и первый доступный торговый день ноября кофе на мировом рынке подорожал примерно на 2,7%.

В то же время биржевая стоимость сырья не означает мгновенного повышения цен на готовый кофе в украинских супермаркетах. На розничную стоимость также влияют валютный курс, расходы на импорт, обжарку, упаковку и логистику.

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Отдельно на портале можно отслеживать среднемесячную стоимость продукта.

Однако в начале ноября последние доступные среднемесячные данные относятся к октябрю. Поэтому делать выводы об изменении средней розничной цены именно за ноябрь пока преждевременно.

Для покупателей это означает, что по биржевым котировкам можно следить за тенденцией на рынке сырья, но реальную стоимость упаковки кофе стоит проверять непосредственно по предложениям в магазинах.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что лук подорожал в 10 раз и может вырасти в цене ещё больше. На украинском рынке сократилось предложение качественной продукции из-за уменьшения площадей выращивания и проблем с урожаем. Весной 2027 года покупатели могут столкнуться с новым ростом цен.

Также Новини.LIVE сообщали, что цены на рыбу в Украине изменились: сколько придется потратить на килограмм. В сентябре скумбрия подешевела, тогда как слабосоленая сельдь подорожала. Разница в стоимости зависит также от торговой сети, поэтому перед покупкой стоит сравнивать предложения магазинов.