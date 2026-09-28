Ціни на рибу зросли: скільки коштують скумбрія, оселедець і короп

Риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

У вересні ціни на рибу в українських магазинах змінювалися по-різному. Скумбрія за останніми даними Мінфіну подешевшала майже на 21 грн за кілограм, тоді як слабосолоний оселедець додав понад 12 грн. Скільки зараз коштують популярні види риби.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані Мінфіну.

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Риба змінила ціни

У вересні 2026 року риба та морепродукти загалом подорожчали порівняно із серпнем. Індекс цін на цю категорію становив 103,29%, тобто середня вартість продуктів зросла на 3,29%. У розрахунок Мінфін включає три види риби — коропа, оселедець та скумбрію.

Водночас усередині категорії ситуація різна. За останніми доступними даними на 21 вересня, середня ціна свіжомороженої скумбрії становила 319 грн за кілограм. На початку місяця середня ціна була 339,98 грн, тобто за вересень вона зменшилася на 20,98 грн за кілограм.

Середня ціна слабосолоного оселедця на 21 вересня становила 237,67 грн за кілограм. На початку вересня середня ціна була 225 грн, а отже, за цей період вона зросла на 12,67 грн за кілограм.

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Скільки коштує скумбрія

Середньомісячна ціна свіжомороженої скумбрії у вересні становила 337,99 грн за кілограм.

При цьому між торговельними мережами є помітна різниця. У середньому за вересень кілограм скумбрії коштував 344,03 грн в Auchan, 316,94 грн у Metro, 342 грн у Novus та 349 грн у Megamarket.

За останнім доступним значенням середня ціна скумбрії становила 319 грн за кілограм. Тобто вибір магазину може дати різницю у десятки гривень навіть при купівлі одного кілограма.

Оселедець дорожчий

Середня ціна слабосолоного оселедця у вересні становила 245 грн за кілограм. У різних мережах середньомісячна вартість відрізнялася: 242 грн в Auchan, 192 грн у Novus, 263 грн у Metro та 283 грн у Megamarket.

За останнім доступним значенням середня ціна становила 237,67 грн за кілограм. Таким чином, порівняно з початком вересня покупець зараз платить приблизно на 12,67 грн більше за кілограм цього виду риби.

Для покупця це означає, що навіть у межах одного продукту варто порівнювати ціни в різних магазинах. За середньомісячними даними Мінфіну різниця між Novus та Megamarket для слабосолоного оселедця становила 91 грн за кілограм.

Що відбувається з коропом

Ціна живого коропа протягом вересня залишалася незмінною — 299,50 грн за кілограм. Середня ціна патраного коропа становила 384 грн за кілограм.

Водночас патраний короп у серпні коштував у середньому 376,34 грн за кілограм. Отже, його поточна середня ціна вища приблизно на 7,66 грн за кілограм.

Для живого коропа ситуація інша: його середня ціна залишалася на рівні 299,50 грн за кілограм ще із серпня.

Що це означає для гаманця

Якщо купити кілограм кожного з трьох популярних видів риби за останніми середніми цінами Мінфіну, на скумбрію доведеться витратити 319 грн, на слабосолоний оселедець — 237,67 грн, а на живого коропа — 299,50 грн.

Разом такий умовний набір обійдеться приблизно у 856 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про зміни цін на базові овочі у вересні. Картопля, капуста, цибуля, морква та буряк подешевшали, що дозволило заощадити на звичному овочевому кошику. Наприкінці вересня такий набір коштував близько 97 грн.

Також Новини.LIVE писали про ціни на крупи у вересні. Вартість гречки, рису, пшона та манки змінилася порівняно з попереднім місяцем. Місячний запас цих круп для однієї людини коштує близько 380 грн.