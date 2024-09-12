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Українці платитимуть на 25-100% менше за "комуналку" — які пільги доступні у вересні

12 вересня 2024 08:39
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги на комунальні послуги — як і хто отримає знижки у вересні
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці у вересні 2024 року можуть оформити пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Знижки у 25 %, 50%, 100% надають, зважаючи на середньомісячний сукупний дохід родини пільговика.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Види пільг з оплати "комуналки"

Види пільг з оплати комунальних послуг, що надають з урахуванням доходів громадян, прописані в урядовій постанові № 389 від 04.06.2015 року.

До відповідних пільг належать, зокрема:

  • пільги з оплати житла (квартплата, плата за послуги з утримання будинків/споруд/прибудинкових територій);
  • з оплати управління багатоквартирним будинком;
  • з оплати комунпослуг (постачання холодної та гарячої води, водовідведення, теплопостачання, електроенергія, блакитне паливо, опалення, вивезення сміття);
  • з оплати твердого палива та скрапленого газу.

"Пільгові категорії громадян згідно із законодавчими актами мають право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу — 100%, 50%, 25%", — йдеться у повідомленні.

Правила надання пільг з оплати ЖКП

За правилами, громадянам пільги надають, якщо середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну людину за пів року, що передують даті звернення, не вищий за величину доходу, що дає право на податкову соцпільгу. У 2024 році сума зросла до 4,24 тис. гривень.

Пільгу призначають на 12 місяців з дати, коли таке право виникло. Їх надають таким категоріям громадян:

  • ветеранам війни;
  • членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • захисникам та захисницям України;
  • особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
  • дітям війни;
  • багатодітним сім'ям;
  • іншим вразливим категоріям.

Перелік осіб, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, доступний за посиланням.

У разі, якщо дохід сім'ї пільговика вищий за той, що надає право на пільгу, то особа пільгової категорії не матиме права на пільгу, а тому може оформити житлову субсидію.

Заяви на призначення субсидій чи пільг можна подавати онлайн — через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року частині українців необхідно повторно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб не втратити право на житлові субсидії. Водночас, більшість громадян надалі продовжать отримувати держдопомогу на оплату комунальних послуг без додаткових звернень.

Також ми писали, що в Україні навіть з мораторієм на підвищення комунальних тарифів багатьом громадянам суми у платіжках б'ють по гаманцю. Проте, знаючи певні правила, розмір комуналки можна значно знизити.

комунальні послуги виплати ЖКГ фінансова допомога пільги

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