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Рахунки за комуналку — як ефективно заощадити на оплаті до 50%

10 вересня 2024 08:18
Ксенія Симонова - Редактор
Рахунки за комунальні послуги — експерти розповіли ефективні способи заощадження
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні навіть з мораторієм на підвищення комунальних тарифів багатьом громадянам суми у платіжках б'ють по гаманцю. Проте, знаючи певні правила, розмір комуналки можна значно знизити.

Про ефективні методи економії розповіли експерти.

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Як заощаджувати на електроенергії

Щоб заощаджувати на електричній енергії, потрібно встановити диференційований лічильник (двозонний чи тризонний) та змінити тариф. Це дозволить за спожиту вночі енергію сплачувати до 50% менше.

Диференційовані лічильники дають змогу вести облік спожитої електроенергії окремо за кожним періодом часу (зоною доби). Такі прилади рахують струм не тільки за кількістю спожитих кВт-годин, а вміють запам'ятовувати, скільки ресурсу за добу було спожито.

За словами енергетиків, облік за зонами вигідний, якщо більшість електроприладів використовувати у нічний час.

Двозонний лічильник ділить на два періоди споживання електроенергії: з 7.00 до 23.00 години — за повним тарифом, з 23.00 до 7.00 години — зі знижкою. Застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу, тому платити можна на 50% менше.

Тризонний лічильник ділить споживання на три періоди: з 8 до 11 і з 20 до 22, електрика коштує на 50% дорожче за звичайний тариф. Вночі, з 23 години до 7 години ранку, споживач може отримувати 60% знижки від тарифу (коефіцієнт 0,4). Решта часу — з 7 до 8, з 11 до 20, з 22 до 23 години — повний тариф.

Як платити менше за воду

Менше платити за водопостачання можна тільки шляхом економії. Тому слід взяти за правило кілька порад від комунальників. А саме:

  1. Вчасно вимикати воду, коли не потрібна. Зокрема, під час ранкових процедур.
  2. Користуватися справною сантехнікою. За словами фахівців, через кран чи трубу, які протікають, лише за одну добу можна втратити 20 — 200 літрів води.
  3. Замінити зливний бачок унітаза на пристрій зі звичайним та економним режимами зливу. Як стверджують комунальники, це заощаджуватиме до 20 літрів на день.
  4. Приймати душ замість ванної.
  5. Під час миття посуду можна набрати у раковину воду та закрити корком, а споліскувати тарілки й чашки можна в іншій ємності з чистою водою.

Як менше платити за газ

Споживачі Нафтогазу можуть також економити, але водночас знизити суми в комунальних платіжках за природний газ можна, отримавши знижку. Для цього потрібно вчасно оплачувати рахунок за блакитне паливо — до 15 числа. У такому разі знижку автоматично додадуть у наступному розрахунковому місяці.

Важливо те, що знижка надається під час розрахунку онлайн за допомогою сервісу Нафтогазу.

Здійснити оплату за спожитий газ можна:

  • в особистому кабінеті my.gas.ua;
  • чат-боті GASUA у Viber і Telegram.

Розмір знижки для клієнтів Нафтогазу становить 1%, однак вона особливо актуальна для тих, хто споживає великі обсяги газу і отримує чималі суми до сплати у комунальних платіжках.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні  підвищили тарифи на електроенергію до 4,32 грн за кіловат. Проте українці все ще можуть скористатися пільговим тарифом.

Також ми писали, що в Київській області з вересня 2024 року планується введення нових тарифів на водопостачання та водовідведення. Зміни у тарифах викликані зростанням витрат на електроенергію.

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