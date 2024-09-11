Субсидії в Україні — кому призначать допомогу за повторним поданням заяв у вересні

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2024 року частині українців необхідно повторно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб не втратити право на житлові субсидії. Водночас, більшість громадян надалі продовжать отримувати держдопомогу на оплату комунальних послуг без додаткових звернень.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Як пояснюють у фонді, у вересні громадянам надалі надаватимуть житлову субсидію як на неопалювальний сезон, адже вересень є його останнім місяцем.

Для левової частки громадян допомогу призначать автоматично за умови, якщо:

не змінилася інформація про майновий стан;

не було змін у складі домогосподарства.

Тобто, якщо громадянин вже отримує субсидію, додатково звертатися в органи ПФУ не потрібно. Водночас, деяким категоріям осіб право на субсидію у вересні нададуть виключно на основі звернення в фонд. Для цього необхідно буде надати:

заяву на субсидію;

декларацію про доходи/витрати.

До Пенсійного фонду мають звернутися, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує комунальні послуги;

у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

число тих, хто фактично проживає менше за кількість зареєстрованих;

домогосподарство хоче отримати субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого/рідкого пічного побутового палива;

якщо в попередній сезон субсидію призначили в розмірі 0,00 грн.

Куди громадянам звертатися за субсидіями

Громадяни можуть подавати заяви на призначення субсидії у такі способи:

через пошту, особисто в один із сервісних центрів Пенсійного фонду;

через портал е-послуг ПФУ (обрати опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу) або застосунок фонду;

через портал держпослуг "Дія" (вказавши "Заява на субсидію");

центри надання адмінпослуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської/селищної/міської ради відповідної тергромади або військової адміністрації.

Для подання заяви в електронному форматі необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні навіть з мораторієм на підвищення комунальних тарифів багатьом громадянам суми у платіжках б'ють по гаманцю. Проте, знаючи певні правила, розмір комуналки можна значно знизити.

Також ми писали, що у 2024 році для українських підприємців істотно підвищили тариф на електричну енергію. Відомо, скільки доведеться платити бізнесу за світло у вересні 2024 року.