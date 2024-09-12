Льготы на коммунальные услуги — как и кто получит скидки в сентябре

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в сентябре 2024 могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидки в 25%, 50%, 100% предоставляют, ввиду среднемесячного совокупного дохода семьи льготника.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Виды льгот по оплате "коммуналки"

Виды льгот по оплате коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов граждан, прописаны в правительственном постановлении №389 от 04.06.2015 года.

К соответствующим льготам относятся, в частности:

льготы по оплате жилья (квартплата, плата за услуги по содержанию домов/сооружений/придомовых территорий);

по оплате управления многоквартирным домом;

по оплате коммунуслуг (снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, теплоснабжение, электроэнергия, голубое топливо, отопление, вывоз мусора);

по оплате твердого топлива и сжиженного газа.

"Льготные категории граждан согласно законодательным актам имеют право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода — 100%, 50%, 25%", — говорится в сообщении.

Правила предоставления льгот по оплате ЖКУ

По правилам, гражданам льготы предоставляют, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за полгода, предшествующие дате обращения, не выше величины дохода, дающего право на налоговую соцльготу. В 2024 году сумма увеличилась до 4,24 тыс. гривен.

Льготу назначают на 12 месяцев с даты, когда такое право возникло. Их предоставляют следующим категориям граждан:

ветеранам войны;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;

защитникам и защитницам Украины;

лицам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС;

детям войны;

многодетным семьям;

другим уязвимым категориям.

Список лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, доступен по ссылке.

В случае, если доход семьи льготника выше права на льготу, то лицо льготной категории не будет иметь права на льготу, а потому может оформить жилищную субсидию.

Заявления на назначение субсидий или льгот можно подавать онлайн через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 части украинцев необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы не потерять право на жилищные субсидии. В то же время большинство граждан в дальнейшем продолжат получать госпомощь на оплату коммунальных услуг без дополнительных обращений.

Также мы писали, что в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.