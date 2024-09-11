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Тарифи на електрику зросли — скільки витрачає бізнес у 2024 році

11 вересня 2024 08:32
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на електрику для бізнесу — скільки платять підприємці у 2024 році
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році для українських підприємців істотно підвищили тариф на електричну енергію. Відомо, скільки доведеться платити бізнесу за світло у вересні 2024 року.

Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Скільки витрачає бізнес на електрику у 2024 році

За інформацією Нацкомісії, цього року у вечірні години пік тарифи підвищились на 20%, а в нічний час доби зросли ще більше. Водночас мінімальна гранична вартість становить 10 гривень за мегават-годину.

Максимальні граничні ціни на електрику встановлені таким чином:

  • з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5,6 тис. гривень за мегават-годину;
  • з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. гривень за мегават-годину;
  • з  17:00 до 23:00 — 9 тис. гривень за мегават-годину.

Вартість електроенергії на балансуючому ринку дещо інша:

  • з 00:00 до 07:00 — 6,6 тис. гривень за мегават-годину;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8,25 тис. гривень за мегават-годину;
  • з 17:00 до 23:00 — 10 тис. гривень за мегават-годину;
  • з 23:00 до 00:00 — 8,25 тис. гривень за мегават-годину.

В Україні обмеження вартості на електричну енергію почало діяти з 1 липня 2019 року. Відтоді почала працювала модель гуртового ринку електроенергії. Нові тарифи для бізнесу Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила 1 червня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні навіть з мораторієм на підвищення комунальних тарифів багатьом громадянам суми у платіжках б'ють по гаманцю. Проте, знаючи певні правила, розмір комуналки можна значно знизити.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть долучитися до акції "Комуналка в подарунок!" В її рамках можна отримати 35 тис. гривень грошової винагороди.

тарифи комунальні послуги ЖКГ

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