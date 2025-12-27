Міжнародні перекази на свята — чому вони дорожчають для українців

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Свята по-особливому впливають на фінансові та банківські ринки як у світі, так і в Україні. Як правило грудень — це місяць, коли українці активно переказують гроші як подарунки своїм рідним та близьким. Також кінець та початок року — це період передноворічного онлайн-шопінгу, коли навантаження на банки, платіжні системи та розрахункові центри зростає в рази.

Разом з тим, грошові перекази напередодні свят теж можуть дорожчати, йдеться у публікації Finance.

Чому на свята дорожчають грошові перекази

Ключова причина — поспіх і неуважність. Найчастіше зайві витрати відбуваються через менші курси конвертації, комісії, які встановлюють посередники додаткові святкові надбавки. Не поліпшують ситуацію й валютні ринки: біржі під час свят, як правило, не працюють, а курси валют не оновлюються в реальному часі.

Відповідно, банки та платіжні системи позбавлені можливості передбачати фактичний курс до завершення всіх етапів платежу. Щоб зменшити ризики, вони закладають у курс додатковий "запас". Для клієнтів це маржа, яка здається не дуже вигідним обміном.

Фактично у святкові дні банки намагаються захиститися від можливих валютних коливань, однак цю перестраховку оплачують клієнти. Тож переказ, який ви зробите у звичайний будній день, буде вигіднішим, ніж той, який відбудеться у святковий період — навіть якщо офіційні тарифи будуть однаковими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня 2025 року працює трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП), ключовий елемент у якому — унікальний ідентифікатор платіжної операції — UETR. Якщо користувач зазначить UETR у ТрекСЕП, то матиме детальну інформацію про рух коштів в межах операції.

Тож у клієнтів з'явилася можливість контролювати свої платежі у реальному часті, натомість банки завдяки нововведенню зможуть зменшити операційні витрати на з’ясування статусу переказів.

Тож у клієнтів з'явилася можливість контролювати свої платежі у реальному часті, натомість банки завдяки нововведенню зможуть зменшити операційні витрати на з'ясування статусу переказів.