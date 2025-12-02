НБУ анонсував зміни у моніторингу банківських переказів — що треба знати

Банківська картка та телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України з 01 грудня 2025 року запроваджує в системі електронних платежів трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП). Це дозволить відстежувати банківські перекази в реальному часі.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Що таке ТрекСЕП

У Регулятора пояснили, що ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції — UETR (Unique End-To-End Transaction Reference).

Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних).

Починаючи з 01 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані:

формувати UETR для кожної платіжної операції, що виконується через СЕП;

надавати цей ідентифікатор платнику;

передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання такої операції.

"Завдяки трекінг-сервісу в СЕП клієнти отримають простий інструмент контролю за своїми платежами в реальному часі, а банки та інші надавачі платіжних послуг зможуть зменшити операційні витрати на з’ясування статусу переказів", — зазначив директор Департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк.

Він додав, що для регулятора це ще один послідовний крок у напрямі розвитку сучасної, прозорої та сумісної з європейськими стандартами платіжної інфраструктури.

Що зміниться для клієнтів банків

ТрекСЕП даватиме змогу фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження грошових переказів через систему електронних платежів — від моменту ініціювання до зарахування коштів.

Для бізнесу це означає кращий контроль за виконанням розрахунків із контрагентами, для громадян — зрозумілий та зручний інструмент моніторингу власних платежів.

Користувачі (як платники, так і отримувачі коштів) зможуть побачити статус платіжної операції та час проходження всіх її ключових етапів. Насамперед йдеться про перекази з рахунку на рахунок за реквізитами / IBAN, у тому числі миттєві перекази, що здійснюються через СЕП.

