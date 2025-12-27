Международные переводы на праздники — почему они дорожают для украинцев

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Праздники по-особенному влияют на финансовые и банковские рынки как в мире, так и в Украине. Как правило, декабрь — это месяц, когда украинцы активно переводят деньги в качестве подарков своим родным и близким. Также конец и начало года — это период предновогоднего онлайн-шопинга, когда нагрузка на банки, платежные системы и расчетные центры возрастает в разы.

Тем временем денежные переводы накануне праздников тоже могут дорожать, говорится в публикации Finance.

Реклама

Читайте также:

Почему на праздники дорожают денежные переводы

Ключевая причина — спешка и невнимательность. Чаще всего лишние расходы происходят из-за меньших курсов конвертации, комиссий, которые устанавливают посредники и дополнительных праздничных надбавок. Не улучшают ситуацию и валютные рынки: биржи во время праздников, как правило, не работают, а курсы валют не обновляются в реальном времени.

Соответственно, банки и платежные системы лишены возможности предвидеть фактический курс до завершения всех этапов платежа. Чтобы уменьшить риски, они закладывают в курс дополнительный "запас". Для клиентов это маржа, которая кажется не очень выгодным обменом.

Фактически в праздничные дни банки пытаются защититься от возможных валютных колебаний, однако эту перестраховку оплачивают клиенты. Поэтому перевод, который вы сделаете в обычный будний день, будет выгоднее, чем тот, который состоится в праздничный период — даже если официальные тарифы будут одинаковыми.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 декабря 2025 года работает трекинг-сервис платежных операций (ТрекСЕП), ключевой элемент в котором — уникальный идентификатор платежной операции — UETR. Если пользователь укажет UETR в ТрекСЕП, то будет иметь подробную информацию о движении средств в рамках операции.

Поэтому у клиентов появилась возможность контролировать свои платежи в реальном времени, зато банки благодаря нововведению смогут уменьшить операционные расходы на выяснение статуса переводов.

Ранее мы рассказывали, что польская налоговая будет иметь подробный отчет обо всех карточных переводах граждан. Так будут отслеживать бизнес, который потратил в течение года определенную сумму средств. Узнавайте также, кому в Украине доступны валютные переводы.