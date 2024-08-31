Ціни на газ у вересні — яка буде вартість кубометру в Україні

Тарифи на газ з 1 вересня — які ціни встановили постачальники в Україні
Постачальники газу в Україні оголосили тарифи на вересень. Більшість споживачів купуватимуть блакитне паливо за стабільною ціною 7,96 грн за кубометр, хоча декому вдасться платити меньше.
Про це йдеться на порталі ГазПравда.
Тарифи на газ з 1 вересня 2024 року
Згідно з рішенням уряду, до завершення наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів залишаться незмінними. Це стосується як побутових споживачів, так і виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.
Вартість "блакитного палива" від Нафтогазу варіюватиметься в залежності від категорії споживачів: від 7 грн 42 коп. до 16 грн 50 коп. за кубометр. Для побутових споживачів газ і надалі коштуватиме 7 грн 96 коп. за кубометр. Варто зазначити, що переважна більшість українських домогосподарств (98%, або 12 млн) отримують "блакитне паливо" від Нафтогазу України. Ця ціна — 7,96 грн за кубометр — залишиться незмінною щонайменше до кінця квітня 2025 року.
Інші газопостачальні компанії також залишили вартість кубометра газу незмінною в межах своїх річних тарифних пропозицій для побутових споживачів. Як і раніше, 12 постачальників оголосили свої ціни на вересень. Вартість кубометра газу для населення варіюється від 7,70 до 9,99 грн, залежно від компанії.
Отже, ціни на газ з 1 вересня встановлено наступним чином:
- "Еру Людям" — 7,70 грн за куб;
- "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн за куб;
- "Нафтогаз" — 7,96 грн за куб;
- "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн за куб;
- "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за куб;
- "Полтава Газ Збут" — 7,99 грн за куб;
- "Галнафтогаз" та "ОККО Контракт" – 7,99 грн за куб;
- "Львівенергозбут" — 8,2 грн за куб;
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб;
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб;
- "Асканія Енерджі" — 9,95 грн за куб;
- "СвітлоГаз" — 9,99 грн за куб.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Нагорняка, в Україні вартість електричної енергії може суттєво знизитися у найближчі роки. Це може статися за певних умов.
Ми також писали, що в Україні з 1 червня підвищено тарифи на електроенергію до 4,32 грн за кіловат. Проте українці все ще можуть скористатися пільговим "нічним" тарифом.
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