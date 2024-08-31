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Тарифи на газ з 1 вересня — які ціни встановили постачальники в Україні

31 серпня 2024 09:35
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на газ у вересні — яка буде вартість кубометру в Україні
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Постачальники газу в Україні оголосили тарифи на вересень. Більшість споживачів купуватимуть блакитне паливо за стабільною ціною 7,96 грн за кубометр, хоча декому вдасться платити меньше.

Про це йдеться на порталі ГазПравда.

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Згідно з рішенням уряду, до завершення наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів залишаться незмінними. Це стосується як побутових споживачів, так і виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

Вартість "блакитного палива" від Нафтогазу варіюватиметься в залежності від категорії споживачів: від 7 грн 42 коп. до 16 грн 50 коп. за кубометр. Для побутових споживачів газ і надалі коштуватиме 7 грн 96 коп. за кубометр. Варто зазначити, що переважна більшість українських домогосподарств (98%, або 12 млн) отримують "блакитне паливо" від Нафтогазу України. Ця ціна — 7,96 грн за кубометр — залишиться незмінною щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Інші газопостачальні компанії також залишили вартість кубометра газу незмінною в межах своїх річних тарифних пропозицій для побутових споживачів. Як і раніше, 12 постачальників оголосили свої ціни на вересень. Вартість кубометра газу для населення варіюється від 7,70 до 9,99 грн, залежно від компанії.

Отже, ціни на газ з 1 вересня встановлено наступним чином:

  • "Еру Людям" — 7,70 грн за куб;
  • "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн за куб;
  • "Нафтогаз" — 7,96 грн за куб;
  • "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн за куб;
  • "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн за куб;
  • "Полтава Газ Збут" — 7,99 грн за куб;
  • "Галнафтогаз" та "ОККО Контракт" – 7,99 грн за куб;
  • "Львівенергозбут" — 8,2 грн за куб;
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб;
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб;
  • "Асканія Енерджі" — 9,95 грн за куб;
  • "СвітлоГаз" — 9,99 грн за куб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Нагорняка, в Україні вартість електричної енергії може суттєво знизитися у найближчі роки. Це може статися за певних умов.

Ми також писали, що в Україні з 1 червня підвищено тарифи на електроенергію до 4,32 грн за кіловат. Проте українці все ще можуть скористатися пільговим "нічним" тарифом.

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