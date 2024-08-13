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Тарифи на електрику можуть знизитися — у Раді назвали умову

13 серпня 2024 22:47
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на електрику — у Раді назвали умову для зниження тарифу
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні вартість електричної енергії може суттєво знизитися у найближчі роки. Це може статися за певних умов.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження Сергій Нагорняк.

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За яких умов може подешевшати електроенергія

За словами члена профільного комітету, посприяти зниженню вартості електричної енергії в країні може запуск двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції за рахунок збільшення обсягу генерації. Також це стане запорукою відсутності блекаутів.

"Коли в країні є певний дефіцит генерації, відповідно, ціна на електроенергію зростає. Добудова нових блоків дозволить уникнути цього дефіциту та знизити ціну", — пояснив політик.

На переконання нардепа, зараз для України робота АЕС дає найбезпечніший вид вироблення електроенергії. Росія не наважується бити прямим наведенням по атомних енергоблоках, оскільки відповідні дії можуть становити загрозу і для них самих.

Водночас, поява об'єктів відновлюваної енергетики, які паралельно будуватимуть в країні, додадуть вітчизняній енергосистемі більшої маневреності. Загалом все це у майбутньому дозволить знизити тарифи на електрику для бізнесу та побутових споживачів.

Нині процес добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС загальмувався через запроваджений мораторій на будівництво нових атомних енергоблоків, однак найближчим часом український парламент планує розглянути законопроєкт стосовно завершення будівництва.

Очікується, що два енергоблоки АЕС побудують та введуть в експлуатацію упродовж чотирьох-п'яти років. За підрахунками, сумарно вони здатні збільшити обсяг генерації на 2,2 ГВт.

"Ми переконуватимемо колег зібрати необхідну кількість голосів для підтримки цього рішення, щоб дати поштовх економіці та забезпечити роботою працівників атомних станцій, особливо в умовах війни, — додав парламентар.

Як змінились ціни на електрику в Україні

Під час повномасштабної війни в Україні серйозно подорожчала електроенергія. Зокрема, це пояснили необхідністю залучення додаткових коштів на відновлення пошкоджених об'єктів у результаті обстрілів РФ. Так, ціни на електроенергію переглядали двічі:

  • у 2023 році — на 70%;
  • у 2024 році — на близько 60%.

Зокрема, за рішенням уряду, з 1 червня цього року тариф на електрику для населення зріс із 2,64 до 4,32 грн/кВт-год. За умови споживання електрики у "нічний" час (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) ціна дорівнює 2,16 грн/кВт.

Такий тариф діятиме до травня 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Це сталося здебільшого за рахунок підвищення цін на електричну енергію.

Також ми писали, Нацбанк оновив прогноз щодо термінів підвищення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Йдеться про три базові послуги, на які під час війни встановили мораторій.

Верховна Рада тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія сфера енергетики ціни в Україні ціни

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