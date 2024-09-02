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Украинцы переплачивают за газ — в каких случаях начисляют лишние кубометры

2 сентября 2024 22:47
Ксения Симонова - Редактор
Переплата за газ — почему украинцам начисляют лишние кубометры
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинским потребителям природного газа могут начислять завышенные объемы потребления ресурса. Эксперты рассказали, в каких случаях такое возможно и как избежать переплаты.

Об этом сообщает портал "ГазПравда".

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Почему украинцам приходится переплачивать за газ

Как отмечается, граждане переплачивают за газ при игнорировании передачи показателей. Дело в том, что соответствующая информация является "основанием для начисления оплаты за голубое топливо".

"Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться выше реально потребленного объема. Все посчитают на основании так называемого планового ежемесячного объема потребления — среднего потребления за предыдущие 3 года", — отмечают эксперты.

Передавать данные счетчика необходимо даже тогда, когда никто не проживает по конкретному адресу или не пользуется газом. В противном случае оператор будет считать потребленный природный газ по плановым объемам, и тогда возникнет задолженность.

То есть нужно ежемесячно фиксировать один и тот же показатель счетчика во избежание начислений. Также можно подать заявление или проинформировать в телефонном режиме, что по конкретному адресу никто не проживает.

Как избежать больших сумм в платежках

По словам специалистов, во избежание больших сумм в коммунальных квитанциях следует своевременно передавать данные счетчика газовикам. Осуществлять это нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

Клиенты могут передавать показатели в личном кабинете оператора "Газораспределительные сети Украины", если он является поставщиком в конкретном регионе.

Есть локальные операторы, работающие в Киеве, Одесской или Полтавской областях.

"В таком случае передавать показатели счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", — отмечают эксперты.

Кроме того, клиенты ГК "Нафтогаз" могут передавать данные счетчика с помощью чат-бота gas.ua, даже по телефону, позвонив по телефону или отправив SMS-сообщение.

Что еще стоит знать

Напомним, поставщики газа в Украину объявили тарифы на сентябрь. Большинство потребителей будут покупать голубое топливо по стабильной цене 7,96 грн за кубометр, хотя некоторым удастся платить меньше.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Сергея Нагорняка, в Украине стоимость электрической энергии может существенно снизиться в ближайшие годы. Это может произойти при определенных условиях.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газ

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