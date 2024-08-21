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Українці отримають знижки до 100% на комунальні послуги — хто в списку

21 серпня 2024 22:47
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги на послуги ЖКГ — українці отримають знижки до 100%
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році кілька категорій українських громадян мають право на знижки на житлово-комунальні послуги. У деяких випадках пільги можуть сягати до 100%.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Хто має право на знижку у 30% на послуги ЖКГ

Відповідне питання регулює урядова постанова №389 "Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї" від 04.06.2015 року.

Знижки на оплату комунальних послуг надають до 30%, навіть якщо площа житла перевищує норму (соціальна норма житла становить 21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на родину):

  • особам, які отримують від держави соцдопомогу з інвалідності з дитинства;
  • тим, хто не має права на виплату пенсійної допомоги та особам з інвалідністю, котрі отримують соцдопомогу;
  • особам, які досягнули 60+ років, проте не мають права на отримання "вікової"допомоги, тому їм виплачують тимчасову державну соцдопомогу.

Проте якщо дохід сім’ї пільговика перевищує розмір, що дає право на пільгу, людина може звернутися за призначенням субсидії.

Кому надають знижку у 50%

Право на знижку у 50% за оплату житлово-комунальних послуг мають:

  • багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів (піклувальників);
  • батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули/померли або зникли безвісти, виконуючи службові обов’язки;
  • особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу/за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю, виконуючи службові обов’язки, та члени їхніх сімей;
  • дружина (чоловік) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікуни дітей (на час опікунства) померлих громадян-учасників ліквідації наслідків аварії, віднесених до категорії "три", смерть яких пов’язана з катастрофою на ЧАЕС;
  • сім’я, що має дитину з інвалідністю;
  • учасники війни;
  • окремі категорії осіб серед жертв нацистських переслідувань.

Право на 100% знижку на комуналку

Знижку у 100% на оплату послуг ЖКГ можуть отримувати:

  • особи, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени родин померлих осіб, у яких були такі заслуги (батьки, дружина, чоловік);
  • пенсіонери, які раніше працювали педагогами, медиками та фармацевтами, фахівці із захисту рослин, бібліотекарі в сільській місцевості;
  • особи, які проживають у сільській місцевості, та працюють чи раніше працювали в музеях, державних/комунальних закладах культури, освітніх закладах сфери культури.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українці отримають оновлені суми в комунальних квитанціях. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні послуги, дехто з громадян побачить підвищені суми в платіжках.

Також повідомлялося, що в Україні фактична вартість реалізації природного газу після тривалого зниження зростає третій місяць поспіль. За цей період ціна підвищилась на майже 14%.

комунальні послуги ЖКГ електроенергія газ опалення пільги

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