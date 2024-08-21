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Украинцы получат скидки до 100% на коммунальные услуги — кто в списке

21 августа 2024 22:47
Ксения Симонова - Редактор
Льготы на услуги ЖКХ — украинцы получат скидки до 100%
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В 2024 году несколько категорий украинских граждан имеют право на скидки на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых случаях льготы могут достигать 100%.

Об этом рассказали вПенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на скидку в 30% на услуги ЖКХ

Соответствующий вопрос регулируется правительственным постановлением №389 "Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи" от 04.06.2015 года.

Скидки на оплату коммунальных услуг предоставляют до 30%, даже если площадь жилья превышает норму (социальная норма жилья составляет 21 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью):

  • лицам, получающим от государства соцпомощь по инвалидности с детства;
  • тем, кто не имеет права на выплату пенсионной помощи и лицам с инвалидностью, получающим соцпомощь;
  • лицам, достигшим 60+ лет, однако не имеющим права на получение "возрастной" помощи, поэтому им выплачивают временную государственную соцпомощь.

Однако, если доход семьи льготника превышает размер, дающий право на льготу, человек может обратиться за назначением субсидии.

Кому предоставляют скидку в 50%

Право на скидку в 50% за оплату жилищно-коммунальных услуг имеют:

  • многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов (попечителей);
  • родители и члены семей лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших/умерших или пропавших без вести, исполняя служебные обязанности;
  • лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни/по выслуге лет, и ставшие лицами с инвалидностью, исполняя служебные обязанности, и члены их семей;
  • супруга (супруг) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и опекуны детей (на время попечительства) умерших граждан-участников ликвидации последствий аварии, отнесенных к категории "три", смерть которых связана с катастрофой на ЧАЭС;
  • семья, имеющая ребенка с инвалидностью;
  • участники войны;
  • отдельные категории лиц среди жертв нацистских преследований.

Право на 100% скидку на коммуналку

Скидку в 100% на оплату услуг ЖКХ могут получать:

  • лица, у которых есть особые заслуги перед Родиной, и члены семей умерших лиц, у которых были такие заслуги (родители, жена, муж);
  • пенсионеры, ранее работавшие педагогами, медиками и фармацевтами, специалистами по защите растений, библиотекари в сельской местности;
  • лица, проживающие в сельской местности, которые сейчас работают или раньше работали в музеях, государственных/коммунальных учреждениях культуры, образовательных учреждениях сферы культуры.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцы получат обновленные суммы в коммунальных квитанциях. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные услуги, некоторые граждане увидят повышенные суммы в платежках.

Также сообщалось, что в Украине фактическая стоимость реализации природного газа после длительного понижения растет третий месяц подряд. За этот период цена повысилась почти на 14%.

коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия газ отопление льготы

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