Ціни на газ — в Україні блакитне паливо додало у вартості 14%

Побутова газова плита. Фото: Unsplush

В Україні фактична вартість реалізації природного газу після тривалого зниження зростає третій місяць поспіль. За цей період ціна підвищилась на майже 14%.

Оновлені дані наводить пресцентр Міністерства економіки.

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За даними відомства, минулого місяця вартість блакитного палива зросла ще на 1,1%, досягнувши позначки 12,699 тис. гривень за 1 тис. кубічних метрів без ПДВ.

"Відповідно до вимог підпункту 69.31 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України для цілей реалізації положень статті 252 цього Кодексу обчислено фактичну ціну реалізації для газу природного, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року, що видобувається платниками рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, яка на липень 2024 року становить 12 699,09 грн за 1 тис. м3", — пояснюють у міністерстві.

Таким чином, природний газ дорожчає третій місяць після зниження ціни протягом пів року поспіль. У травні фактична вартість вперше підвищилась на 12%, до 12,46 тис. гривень. Для порівняння — у липні 2023 року блакитне паливо коштувало 10,833 тис. гривень.

Графіка. Джерело: Мінекономіки

Вартість природного газу у Європі

За даними Bloomberg, ціни на природний газ у Європі перебувають на рівні 440 доларів за 1 тис. кубометрів (18,2 тис. гривень).

Вартість знижується кілька днів поспіль на тлі ознак того, що російське блакитне паливо поки що постачається через Україну, що сповільнило різке зростання ставок. Так, ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах впали на 1%, до 39,1 євро за мегават-годину.

Як відомо, негативно вплинули на ринок геополітичні ризики — спочатку на Близькому Сході, а далі у Східній Європі. Це змусило трейдерів купувати захист від високої вартості газу. Проте побоювання почали вщухати.

Раніше операція у Курській області призвела до стрибка цін на газ у Європі. Це сталося через побоювання припинення постачання після того, як РФ втратила контроль над газовимірювальною станцією "Суджа". Загалом ціни з початку серпня зросли на 9%.

Графіка. Джерело: Bloomberg

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні посприяти зниженню вартості електричної енергії в країні може запуск двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції за рахунок збільшення обсягу генерації. Також це стане запорукою відсутності блекаутів.

Також ми писали, що головна компанія-газопостачальник країни "Нафтогаз" рекомендує споживачам ресурсу підготуватися до нового опалювального сезону. Йдеться про перевірку газового обладнання, яка обійдеться у близько 1 тис. гривень.