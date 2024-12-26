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Українці отримають вищі пенсії — що треба знати

26 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто отримає у майбутньому значно вищі виплати
Люди пенсійного віку. Фото: stock.adobe
Ксенія Симонова - Редактор

В українських громадян працездатного віку є можливість суттєво підвищити майбутню пенсію. Для цього необхідно свідомо обирати роботодавця, який надасть офіційне працевлаштування та добросовісно сплачуватиме єдині соціальні внески до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це повідомляють у Міністерстві соцполітики.

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Збільшення розміру майбутніх пенсій

Як зазначають у відомстві, для впевненості у майбутньому забезпеченні пенсійними виплатами, необхідно зараз працювати офіційно та особисто здійснювати контроль за розміром єдиних соціальних внесків.

У Мінсоцполітики назвали основні фактори, від яких залежить право на пенсію та її розмір:

  • кожен рік набутого страхового стажу на офіційній роботі збільшує розмір майбутньої пенсії. Якщо він буде менший за 15 років, то пенсію не призначать. У таких випадках держава виплачуватиме тільки так звану "соціальну пенсію";
  • від розміру заробітної плати та сплаченого ЄСВ залежить подальший розмір пенсійної виплати. Громадяни також самостійно можуть доплачувати внески у ПФУ, збільшуючи цим загальний розмір пенсії у майбутньому.

За даними відомства, єдині соцвнески йдуть до Пенсійного фонду. За дев’ять місяців поточного року більш ніж 57 тисяч робочих місць перейшли на офіційне оформлення, забезпечивши додаткові 97 млн гривень внесків до ПФУ. З цього обсягу коштів відбувається виплата пенсій громадянам.

 

пенсії
Джерело: Мінсоцполітики

У 2024 році пенсії за віком призначають за умови досягнення чоловіками і жінками 60-річного віку за наявності щонайменше 31 року стажу. Якщо стажу не вистачає, то мають право вийти на пенсію за віком дещо пізніше — у 63 або у 65 років.

Мінімальний розмір ЄСВ становить 1,76 тис. грн за місяць (22% від мінімальної зарплати у 8 тис. грн), максимальний розмір ЄСВ — 26,4 тис. грн за місяць (22% від 15 мінімалок).

Раніше ми писали, що держава надає доплати для самотніх пенсіонерів з поганим здоров'ям. Розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — у 2024 році сума дорівнює 944 грн.

Також повідомлялося, що деякі громадяни можуть отримати грошову допомогу у десять пенсій. Таке право мають, зокрема, майстри спорту за наявності страхового стажу: для чоловіків — 35 років; для жінок — 30 років.

пенсії робота ПФУ Мінсоцполітики пенсіонери

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