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Украинцы получат более высокие пенсии — что нужно знать

26 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто получит в будущем более высокие выплаты
Люди пенсионного возраста. Фото: stock.adobe
Ксения Симонова - Редактор

У украинских граждан трудоспособного возраста есть возможность существенно повысить будущую пенсию. Для этого необходимо сознательно выбирать работодателя, который предоставит официальное трудоустройство и будет добросовестно платить единые социальные взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом сообщают в Министерстве соцполитики.

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Как отмечают в ведомстве, для уверенности в будущем обеспечении пенсионными выплатами необходимо сейчас работать официально и лично осуществлять контроль за размером единых социальных взносов.

В Минсоцполитики назвали основные факторы, от которых зависит право на пенсию и ее размер:

  • каждый год приобретенного страхового стажа на официальной работе увеличивает размер будущей пенсии. Если он будет меньше 15 лет, то пенсию не назначат. В таких случаях государство будет выплачивать только так называемую "социальную пенсию";
  • от размера заработной платы и уплаченного ЕСВ зависит размер пенсионной выплаты. Граждане также могут самостоятельно доплачивать взносы в ПФУ, увеличивая тем самым общий размер пенсии в будущем.

По данным ведомства, единые соцвзносы идут в Пенсионный фонд. За девять месяцев текущего года более 57 тысяч рабочих мест перешли на официальное оформление, обеспечив дополнительные 97 млн гривен взносов в ПФУ. Из этого объема средств производится выплата пенсий гражданам.

 

пенсии
Источник: Минсоцполитики

В 2024 году пенсии по возрасту назначают при достижении мужчинами и женщинами 60-летнего возраста при наличии не менее 31 года стажа. Если стажа не хватает, то имеют право выйти на пенсию по возрасту несколько позже — в 63 или 65 лет.

Минимальный размер ЕСВ составляет 1,76 тыс. грн в месяц (22% от минимальной зарплаты в 8 тыс. грн), максимальный размер ЕСВ — 26,4 тыс. грн в месяц (22% от 15 минималок).

Ранее мы писали, что государство предоставляет доплаты для одиноких пенсионеров с плохим здоровьем. Размер составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — в 2024 году сумма равна 944 грн.

Также сообщалось, что некоторые граждане могут получить денежную помощь в десять пенсий. Такое право имеют, в частности, мастера спорта при наличии страхового стажа: для мужчин — 35 лет; для женщин — 30 лет.

пенсии работа ПФУ Минсоцполитики пенсионеры

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