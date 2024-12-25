Пенсії в Україні — кому з українців доплатять 1 тис. грн у 2025 році

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі пенсіонери зможуть щомісяця отримувати доплати у 2025 році. Йдеться про додаткову виплату у майже 1 тис. гривень.

Таке право прописане у законі 1664-IX.

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Законодавство передбачає спеціальну грошову допомогу для одиноких пенсіонерів. Відповідна норма міститься у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб і рішення уряду".

Така допомога передбачена тільки для осіб, які підпадають під такі вимоги:

вік громадян — 80 років і вище;

проживання — самотнє;

вид наявної пенсії — виключно за віком;

стан здоров’я — необхідність регулярного догляду.

У разі необхідності призначення одинокому пенсіонеру постійного догляду через стан здоров’я, це потрібно офіційно підтвердити у медустанові.

Водночас, доплату для самотніх пенсіонерів з поганим здоров'ям отримають не всі. Додаткові кошти призначать тільки тим, кому надають пенсію за віком. Так, якщо громадянину надається пенсія за інвалідністю, то не зможе претендувати на таку допомогу.

Розмір доплати — 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність (2025-го — 944 грн).

Як оформити доплату до пенсії

Кожен пенсіонер, який підпадає під вимоги, може оформити відповідну надбавку до пенсії. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду з документами. Потрібно надати:

висновок лікарів щодо стану здоров’я та необхідності догляду;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку про відсутність жодних інших виплат, крім пенсії.

У разі схвалення Пенсійним фондом заяви пенсіонера — доплату у 944 гривні виплатять не одноразово, така сума буде надаватися щомісяця.

Раніше ми писали, що деякі українці отримають допомогу у десять пенсій. Таким правом можуть скористатися, зокрема, артисти театрально-концертних закладів.

Також повідомлялося, що в Україні — чималі відмінності у пенсійних виплатах залежно від зарплати. Відомо, на яку суму можуть розраховувати громадяни за мінімальної зарплати у 8 тис. гривень.