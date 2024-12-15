Пенсії в Україні — яку суму призначать за мінімальної зарплати

Людина похилого віку. Фото: Freepik

В Україні спостерігаються суттєві відмінності у пенсійному забезпеченні громадян, адже на розмір виплат впливає кілька факторів, зокрема заробітна плата. Відомо, на яку суму можуть розраховувати українці за мінімальної зарплати і вище.

Про це пише видання "Хвиля".

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Правила, від яких залежить розмір пенсії

Відповідно до даних Пенсійного фонду України (ПФУ), зараз в країні налічується близько 10,3 мільйона пенсіонерів, які в середньому отримують по 5,85 тис. гривень.

Основну роль під час встановлення рівня пенсії грають:

страховий стаж;

розмір заробітної плати;

середня зарплата в країні.

Проте від тривалого стажу розмір пенсії суттєво не зросте, адже він є більше умовою, що гарантує право на пенсію. Так, якщо громадянин багато років отримував низьку зарплату — пенсія у підсумку буде невеликою.

За правилами, кінцевий розмір виплати залежить від рівня середньої зарплати в країні на момент виходу на заслужений відпочинок. Вагомим фактором є коефіцієнт страхового стажу, а також особистий коефіцієнт зарплати, що показує, на скільки офіційний дохід відрізнявся від середньої заробітної плати по країні. Формула така: зарплату за останні три роки (за даними Пенсійного фонду) потрібно помножити на співвідношення особистої зарплатні до середньої, помножити на стаж у роках та на 1%.

Саме тому різняться виплати в українців залежно від професії та регіону, де проживали. Так, найвищі виплати — у великих містах та промислових областях, де люди за трудової діяльності мали змогу отримували більші зарплати.

За рівнем виплат давнім лідером залишається Київ, де середній розмір пенсії становить 7,97 тис. гривень. Далі в списку з високими пенсійними виплатами:

Рівненська область — 7,27 тис. гривень;

Донецька область — 7,15 тис. гривень.

Найгірша статистика спостерігається у таких областях:

Тернопільська — 4,46 тис. гривень;

Чернівецька — 4,66 тис. гривень;

Закарпатська — 4,69 тис. гривень.

Яка буде пенсія за мінімальної зарплати

У 2024 році мінімальна заробітна плата в Україні з квітня зросла до 8 тис. гривень. У разі, якщо громадянин офіційно отримував такий мінімальний розмір зарплати, то за необхідної кількості страхового стажу (щонайменше 31 рік), зможе розраховувати на майбутню виплату на рівні 3,37 тис. гривень.

Проте, за відсутності необхідного обсягу страхового стажу у 65 років виплата становитиме 2,72 тис. гривень.

Для того, щоб розраховувати на пенсію у 10 тис. гривень, потрібен офіційний дохід на рівні 27,09 тис. гривень.

Нагадаємо, є категорії громадян, які отримують максимально можливі виплати у 23 тис. гривень. Такі виплати призначають, зокрема, держслужбовцям.

Також ми писали, що пенсіонери, які проживають за кордоном, мусять до кінця 2024 року оновити дані у Пенсійному фонді. Відповідну процедуру потрібно проходити щороку.