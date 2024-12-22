Пенсії в Україні — хто має право на десять виплат одразу

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни мають право на грошову допомогу у розмірі десяти пенсій. Зокрема, ним можуть скористатися заслужені майстри спорту та артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів.

Про це йдеться на Єдиному порталі державних послуг "Дія".

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Умови надання грошової допомоги

Відповідну грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій виплачують громадянам, які не отримували будь-які пенсійні виплати, проте на дату досягнення пенсійного віку продовжували працювати в державних чи комунальних закладах на роботах, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років згідно з пунктами "е"-"ж" ст. 55 закону "Про пенсійне забезпечення". Мають у наявності страховий стаж:

для чоловіків — 35 років;

для жінок — 30 років.

Право на пенсію за вислугу років відповідно до пунктів "е" – "ж" ст. 55 цього закону мають:

є) спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу — члени збірних команд. Якщо мають загальний стаж роботи щонайменше 25 років (у порядку, який визначається урядом незалежно від віку);

ж) артисти театрально-концертних, видовищних закладів, підприємств і колективів за наявності стажу у 20 — 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються урядом, незалежно від віку, але не раніше 55 років.

Як оформити грошову допомогу

Підставою для оформлення допомоги є звернення громадянина за призначенням пенсії за віком відповідно до ст. 26 вищевказаного закону.

Подати заяву можна особисто або шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) на адресу Пенсійного фонду.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

звернення за призначенням пенсійних виплат;

документи, що визначають право на призначення пенсії за вислугу років, форму власності закладу, де працював громадянин.

Грошову допомогу мають призначити протягом десяти календарних днів.

Раніше ми писали, яка буде пенсія за мінімальної зарплати у 8 тис. гривень. Для цього також потрібно мати необхідну кількість страхового стажу (щонайменше 31 рік).

Також у ПФУ назвали випадки, коли українське законодавство передбачає скасування нарахування пенсійних виплат. Зокрема, це може статися у випадку ігнорування вимоги пройти фізичну ідентифікацію.