Виплати від Великої Британії: кому доступні гранти до 5 000 доларів у жовтні

Людина тримає гаманець з валютою. Фото: Новини.LIVE

Українці у 12 областях мають шанс зареєструватися у грантовій програмі, що реалізують за фінансової підтримки Великої Британії. Йдеться про ініціативу, що гарантує значну грошову допомогу на запуск, відновлення або розширення підприємницької діяльності під час війни.

Про те, де і хто може подати заявки, повідомляє редакція Новини.LIVE.

Реклама

Кому доступні гранти від Великої Британії у жовтні

Йдеться про масштабну грантову програму BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets — "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків") з підтримки постраждалих від війни громадян, самозайнятих осіб, переселенців та бізнесу у регіонах України.

Її реалізує консорціум, до якого входять міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, Swisscontact та БФ "Право на захист", за фінансової підтримки уряду Великої Британії.

Згідно з програмою, передбачається надання допомоги підприємцям, бізнес яких постраждав під час війни в країні, а також громадянам на розвиток нових видів підприємницької діяльності.

Читайте також:

Очікується, що така ініціатива зміцнить стійкість економічно вразливих домогосподарств та громад, які зазнали негативного впливу війни, шляхом відновлення засобів до існування та джерел доходу.

Взяти участь у програмі з надання фінансових грантів можуть такі категорії населення:

Внутрішні переселенці;

Ветерани;

Відприємці.

Також звернутися за виплатами можуть представники постраждалих громад. Окрім того, учасникам забезпечать:

можливість отримати навчання/перекваліфікацію;

отримати професійні консультації;

допомогу у працевлаштуванні;

бізнес-менторство;

юридичні консультації;

психосоціальну підтримку.

Які регіони охоплює програма підтримки

Програма допомоги розширилась і стала доступною ще в трьох регіонах: Полтавському, Черкаському та Кіровоградському.

Також ініціатива надалі діє для жителів таких областей:

Чернігівська;

Дніпропетровська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Запорізька;

Київ та область.

Розміри грантів та як зареєструватися у програмі

Учасникам програми запропонують різні розміри грантів, які будуть залежати від потреб. Мінімально можна буде отримати 1 000 доларів, а максимально — 5 000 доларів.

Для попередньої реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму.

Триватиме прийом заявок до 15 жовтня 2026 року. Сам факт подання заявки не означатиме автоматичного отримання гранту, оскільки усі запити розглянуть у порядку черги та відповідно до умов ініціативи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени деякі люди з інвалідністю І-ІІІ групи отримають одноразову грошову допомогу у розмірі від 200 000 до 800 000 грн. Згідно з оновленими правилами, такі виплати передбачені за отриману шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури та державним службовцям.

Ще Новини.LIVE писали, що восени "Карітас України" приймає заявки на гранти. Виплати доступні в Одесі, Миколаєві та для жителів Великоолександрівської, Калинівської та Борозенської громади Херсонського регіону. Зокрема, на старт бізнесу можна буде отримати до 3 000 доларів.