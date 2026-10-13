Виплати від UHF: хто з безробітних може отримати 10 800 грн восени

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в одному з регіонів можна буде отримати грошову допомогу у рамках проєкту, що передбачає надання підтримки вразливим мешканцям та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) від Гуманітарного фонду для України (UHF). Зокрема, кошти нададуть безробітним на забезпечення базових життєвих потреб.

Про те, для кого доступне оформлення виплат, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто і де отримає грошову допомогу від UHF восени

Йдеться про реалізацію проєкту "Надання комплексної гуманітарної допомоги постраждалому населенню на прифронтових територіях, а також підтримки вразливих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у секторах водопостачання, санітарії та гігієни, забезпечення житлом та грошової допомоги в рамках консорціуму" у деяких населених пунктах Чернігівської області.

"Повідомляємо про початок попередньої реєстрації на отримання уніфікованої грошової допомоги. Реєстрація відкрита для мешканців сіл Команського старостинського округу Новгород-Сіверської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області", — йдеться у повідомленні.

Організатори відбиратимуть претендентів за критеріями вразливості. У списку:

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Родини, де всі члени працездатного віку не мають роботи; Сім’ї, де є люди з інвалідністю; Родини з трьома або більше дітьми (до 18 років); Одноосібні сім’ї з людьми віком понад 60 років; Родини, які складаються з п'яти і більше людей; Сім’ї з людьми з тяжкими хворобами; Родини, які мають людей похилого віку; Сім’ї, де жінки самостійно виховують дітей.

Що передбачає уніфікована грошова допомога

Як зазначають організатори, йдеться про вид підтримки, який можна буде використати на нагальні потреби домогосподарства.

Зокрема, на продукти, медикаменти, комунальні послуги, засоби гігієни та інші першочергові витрати.

За умовами програми, кожен член сім’ї отрмає допомогу у розмірі 10 800 грн.

Де саме доступна дія програми

Зареєструватися у програмі зможуть громадяни, які фактично проживають у низці сіл Команського старостинського округу Новгород-Сіверської громади та не отримували аналогічних виплат від інших організацій чи фондів за останні шість місяців. Йдеться про такі населені пункти:

с. Комань;

с. Араповичі;

с. Дробишів;

с. Чернацьке;

с. Чулатів.

Як і коли можна буде зареєструватися

Згідно з правилами програми, попередня реєстрація триватиме до 19 жовтня 2026 року включно. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму. Реєструватися має лише одна людина від кожного домогосподарства.

Після цього відповідно до критеріїв вразливості зареєстровані отримають окреме запрошення на повноцінну реєстрацію.

Деталі можна уточнити за такими контактами з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

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Ще Новини.LIVE писали про те, що Helvetas Swiss Intercooperation надасть фіндопомогу у 4 регіонах. Програма покликана підтримати громадян, які планують створити чи розширити бізнес, а також ВПО та біженців, які повернулися після виїзду додому. Максимальний розмір гранту становитиме 139 100 грн.