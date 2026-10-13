Виплати від Карітас: хто і як може отримати 3 000 доларів у трьох регіонах

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у трьох областях представництво "Карітас України" приймає заявки на грантову підтримку у рамках програми "BLOOM". Вона передбачає надання коштів на втілення бізнес-ідеї або розширення власної справи під час воєнного стану в країні.

Про те, за яких умов можна отримати гранти, розповідають Новини.LIVE.

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Що варто знати про грантову підтримку від Карітас

Як зазначається, за програмою "BLOOM" поновили реєстрацію на фінансові гранти самозайнятих осіб та мікропідприємців.

Восени "Карітас України" надає підтримку через локальні осередки мережі:

В Одесі — для жителів Білгород-Дністровського, Ізмаїльського Болградського та Березівського районів Одеської області;

У Миколаєві — для мешканців Миколаївського району Миколаївської області;

У Бериславі — для жителів Великоолександрівської, Калинівської та Борозенської громади Херсонської області.

Зокрема, на запуск бізнесу максимально можна буде отримати 3 000 доларів.

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Загалом у рамках програми передбачені такі фінансові гранти:

Від 1 000 до 3 000 доларів — на старт бізнесу або самозайнятість;

Від 1 000 до 5 000 доларів — на розвиток вже зареєстрованого бізнесу.

Хто може взяти участь у програмі

Представництво "Карітас України" приймає заявки на грантову підтримку від вразливих категорій громадян:

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зареєстрованих після 2022 року; Ветеранів за наявності документального підтвердження такого статусу; Місцевих мешканців та представників етнічних спільнот, зареєстрованих в областях реалізації програми; Соціально вразливих домогосподарств; Осіб, зареєстрованих на територіях, визначених переліком територій, де відбувалися чи тривають бойові дії, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій № 376, та на територіях, контрольованих урядом України.

Представникам зазначених категорій можна отримати підтримку за умови, що мають намір започаткувати чи розширити власну справу.

Як отримати фінансові гранти

Згідно з умовами, особливу увагу під час відбору приділятимуть соціальній вразливості домогосподарства, життєздатності бізнес-ідеї та її потенціалу для створення стабільних джерел доходів.

Передбачаються такі етапи участі в програмі:

Подання заявки;

Проходження попереднього відбору;

Захист бізнес-ідеї;

Укладення угоди;

Отримання фінансування;

Подання звітності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні UNHCR Ukraine відкрила реєстрацію на грошову допомогу для ВПО та біженців у Запоріжжі. Гроші передбачені для тих, хто недавно евакуювався через загрозу життю та здоров'ю. UNHCR Ukraine виплатить по 10 800 грн або 12 300 грн на три місяці.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у чотирьох регіонах громадяни можуть отримати грошову допомогу від програми швейцарської організації "Helvetas Swiss Intercooperation". Кошти нададуть мікро- і малому бізнесу на відновлення та розширення. Розрахована програма для найбільш вразливих категорій громадян, зокрема тих, кому понад 60 років. У межах програми грант може сягати 139 100 грн.