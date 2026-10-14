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Главная Финансы Украинцы получат от Великобритании 5 000 долларов: условия

Украинцы получат от Великобритании 5 000 долларов: условия

Ua ru
14 октября 2026 11:00
Выплаты от Великобритании: кому доступны гранты до 5 000 долларов в октябре
Человек держит кошелек с наличными. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в 12 областях имеют возможность зарегистрироваться в грантовой программе, реализуемой при финансовой поддержке Великобритании. Речь идет об инициативе, которая гарантирует значительную денежную помощь на запуск, возобновление или расширение предпринимательской деятельности в условиях войны.

О том, где и кто может подать заявки, сообщает редакция Новини.LIVE.

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Кому доступны гранты от Великобритании в октябре

Речь идет о масштабной грантовой программе BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets — "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков") по поддержке пострадавших от войны граждан, самозанятых лиц, переселенцев и бизнеса в регионах Украины.

Ее реализует консорциум, в который входят международная гуманитарная организация Mercy Corps, Swisscontact и БФ "Право на защиту", при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Согласно программе, предусмотрено оказание помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время войны в стране, а также гражданам для развития новых видов предпринимательской деятельности.

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Ожидается, что такая инициатива укрепит устойчивость экономически уязвимых домохозяйств и громад, подвергшихся негативному воздействию войны, путем восстановления средств к существованию и источников дохода.

Принять участие в программе предоставления финансовых грантов могут следующие категории населения:

  • Внутренние переселенцы;
  • Ветераны;
  • Предприниматели.

Также обратиться за выплатами могут представители пострадавших громад. Кроме того, участникам будет обеспечено:

  • возможность пройти обучение/переквалификацию;
  • получить профессиональные консультации;
  • помощь в трудоустройстве;
  • бизнес-менторство;
  • юридические консультации;
  • психосоциальную поддержку.

Какие регионы охватывает программа поддержки

Программа помощи расширилась и стала доступна еще в трех регионах: Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также инициатива в дальнейшем действует для жителей следующих областей:

  • Черниговская;
  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Запорожская;
  • Киев и область.

Размеры грантов и порядок регистрации в программе

Участникам программы будут предложены различные размеры грантов, которые будут зависеть от потребностей. Минимальная сумма составит 1 000 долларов, а максимальная — 5 000 долларов.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.

Прием заявок продлится до 15 октября 2026 года. Сам факт подачи заявки не означает автоматического получения гранта, поскольку все заявки будут рассматриваться в порядке очереди и в соответствии с условиями инициативы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью некоторые люди с инвалидностью I–III группы получат единовременную денежную помощь в размере от 200 000 до 800 000 грн. Согласно обновленным правилам, такие выплаты предусмотрены за ущерб, нанесенный жизни и здоровью работников объектов критической инфраструктуры и государственных служащих.

Еще Новини.LIVE писали, что осенью "Каритас Украины" принимает заявки на гранты. Выплаты доступны в Одессе, Николаеве и для жителей Великоалександровской, Калиновской и Борозенской общин Херсонской области. В частности, на запуск бизнеса можно будет получить до 3 000 долларов.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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