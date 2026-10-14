Выплаты от Великобритании: кому доступны гранты до 5 000 долларов в октябре

Украинцы получат от Великобритании 5 000 долларов: условия
Украинцы в 12 областях имеют возможность зарегистрироваться в грантовой программе, реализуемой при финансовой поддержке Великобритании. Речь идет об инициативе, которая гарантирует значительную денежную помощь на запуск, возобновление или расширение предпринимательской деятельности в условиях войны.
О том, где и кто может подать заявки, сообщает редакция Новини.LIVE.
Кому доступны гранты от Великобритании в октябре
Речь идет о масштабной грантовой программе BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets — "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков") по поддержке пострадавших от войны граждан, самозанятых лиц, переселенцев и бизнеса в регионах Украины.
Ее реализует консорциум, в который входят международная гуманитарная организация Mercy Corps, Swisscontact и БФ "Право на защиту", при финансовой поддержке правительства Великобритании.
Согласно программе, предусмотрено оказание помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время войны в стране, а также гражданам для развития новых видов предпринимательской деятельности.
Ожидается, что такая инициатива укрепит устойчивость экономически уязвимых домохозяйств и громад, подвергшихся негативному воздействию войны, путем восстановления средств к существованию и источников дохода.
Принять участие в программе предоставления финансовых грантов могут следующие категории населения:
- Внутренние переселенцы;
- Ветераны;
- Предприниматели.
Также обратиться за выплатами могут представители пострадавших громад. Кроме того, участникам будет обеспечено:
- возможность пройти обучение/переквалификацию;
- получить профессиональные консультации;
- помощь в трудоустройстве;
- бизнес-менторство;
- юридические консультации;
- психосоциальную поддержку.
Какие регионы охватывает программа поддержки
Программа помощи расширилась и стала доступна еще в трех регионах: Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
Также инициатива в дальнейшем действует для жителей следующих областей:
- Черниговская;
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Запорожская;
- Киев и область.
Размеры грантов и порядок регистрации в программе
Участникам программы будут предложены различные размеры грантов, которые будут зависеть от потребностей. Минимальная сумма составит 1 000 долларов, а максимальная — 5 000 долларов.
Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-форму.
Прием заявок продлится до 15 октября 2026 года. Сам факт подачи заявки не означает автоматического получения гранта, поскольку все заявки будут рассматриваться в порядке очереди и в соответствии с условиями инициативы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью некоторые люди с инвалидностью I–III группы получат единовременную денежную помощь в размере от 200 000 до 800 000 грн. Согласно обновленным правилам, такие выплаты предусмотрены за ущерб, нанесенный жизни и здоровью работников объектов критической инфраструктуры и государственных служащих.
Еще Новини.LIVE писали, что осенью "Каритас Украины" принимает заявки на гранты. Выплаты доступны в Одессе, Николаеве и для жителей Великоалександровской, Калиновской и Борозенской общин Херсонской области. В частности, на запуск бизнеса можно будет получить до 3 000 долларов.