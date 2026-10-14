Виплати людям з інвалідністю: кому дадуть разову допомогу від 200 000 до 800 000 грн

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 році в Україні діють норми посиленої соціальної політики під час воєнного стану щодо деяких людей з інвалідністю, які мають І-ІІІ групу. Згідно з оновленими правилами, такі громадяни можуть претендувати на одноразову грошову допомогу від 200 000 до 800 000 грн.

Про те, за яких умов держава гарантує разову допомогу, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Кому дадуть одноразову допомогу до 800 000 грн

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) відповідні виплати призначає та нараховує за новими правилами, завдяки чому розраховувати на державну підтримку у розмірах від 200 000 до 800 000 грн зможе більша кількість українців та мати більше прав.

Питання надання допомоги тепер регулюють зміни у законі "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України".

Йдеться про посилену державну підтримку людей, які отримали інвалідність за таких умов:

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Були працівниками операторів критичної інфраструктури, філій, представництв;

Постраждали, працюючи на об'єктах критичної інфраструктури, незалежно від реєстрації.

Згідно з чинними нормами, працівники, які постраждали на таких об’єктах, можуть претендувати на такі виплати:

Інвалідність І групи — 800 000 грн; Інвалідність ІІ групи — 500 000 грн; Інвалідність ІІІ групи — 200 000 грн.

Також рідні загиблого/померлого, який працював на об'єкті критичної інфраструктури, зможуть оформити 1 млн грн допомоги.

Зміни передбачають надання допомоги назалежно від того, де громадянин працював чи перебував у трудових відносинах. Раніше тим, хто був у відрядженнях, виплати не надавали.

Також надають суму різниці, якщо було змінено групу інвалідності. За повторного огляду та отримання вищої групи передбачені доплати.

Збільшили терміни для подачі заявки на призначення допомоги. До цього це можна було робити протягом трьох років, а зараз на такі дії відведено весь час воєнного стану та ще три роки після його закінчення.

Ввели єдину форму заяви як для первинного звернення, так і для призначення доплати.

Збільшили кількість претендентів на частку виплати. Тепер кошти можуть отримати повнолітні працездатні діти загиблих, які здобувають освіту, до 23 років.

Правила оформлення грошової допомоги

Для призначення ПФУ фіндопомоги громадяни повинні:

подати заяву до відділення Пенсійного фонду/через е-портал фонду;

надати пакет документів з підтвердженням факту поранення/каліцтва/загибелі на об'єкті критичної інфраструктури;

додати довідку від медичної комісії щодо отримання групи інвалідності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени 2026 року в одній з областей можна оформити фіндопомогу за проєктом від Гуманітарного фонду для України (UHF). Зокрема, виплати будуть доступні безробітним та пенсіонерам на забезпечення життєвих потреб.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у трьох областях "Карітас України" надає фінансові гранти за програмою "BLOOM". Завдяки цьому бізнес отримає підтримку під час війни в країні. Зокрема, можна буде оформити 3 000 доларів на запуск власної справи.