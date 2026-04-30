Виплати від UNHCR Ukraine: де стартувала реєстрація на допомогу до 12 300 грн

30 квітня 2026 року UNHCR Ukraine, що є представництвом Агенції ООН у справах біженців, приймає заявки на грошову допомогу у ще одному українському місті. Взяти участь у програмі підтримки можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці, які повернулись з-за кордону додому.

Про те, як і де можна оформити фінпідтримку від організації, розповідає видання Новини.LIVE.

Де UNHCR Ukraine приймає заявки на грошову допомогу

За даними організації, стартував прийом заявок на фінансову допомогу в місті Миронівка Обухівського району Київської області. Громадяни можуть звертатися до пункту збору даних, якщо власна родина:

ВПО (статус надано за останні 45 днів), які переїхали через загрозу життю/обстріли/обов’язкову евакуацію. Переселенці (зі статусом від 46 днів до 6 місяців), які були вимушені переміщатися через війну. Громадяни, які повернулися додому (після виїзду за кордон чи інші регіони) за останні 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Серед основних критеріїв відбору для другої та третьої категорії:

розмір доходу не перевищує 8 300 грн на одну особу в родині за місяць;

враховують близькість до лінії фронту/умови проживання/склад родини/вразливості.

Громадяни можуть звернутися за консультацією щодо участі у програмі, навіть якщо раніше отримували виплати від інших організацій, проте з часу отримання минуло більш ніж три місяці. Виплати становитимуть залежно від ситуації — від 10 800 до 12 300 грн.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Приймають заявки на грошову допомогу 30 квітня до 16:00 у місті Миронівка представники партнера організації БФ "Право на захист" за адресою: вул. Соборності 58. Прийом буде відбуватися за живою чергою.

Громадяни мають подати такий пакет документів (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО/інше підтвердження переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

банківську картку голови домогосподарства (IBAN);

документи, що підтвердять вразливість (групу інвалідності/опіку).

Важливою є присутність усіх членів родини у пункті реєстрації, проте для маломобільних осіб та дітей до трьох років реєстрація можлива буде за оригіналами документів за наявності медичної довідки.

"Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — додають організатори.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в одній з прифронтових областей вразливим групам громадян, зокрема особам з інвалідністю I-II групи та багатодітним родинам нададуть грошову допомогу. Виплати нарахує Товариство Червоного Хреста.

Ще Новини.LIVE писали, що UNICEF в одному з регіонів надасть фіндопомогу родинам з дітьми. Кошти зможуть оформити ті, хто постраждав від російської агресії. У рамках програми можна буде отримати близько 17 500 грн.