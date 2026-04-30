Выплаты от UNHCR Ukraine: где стартовала регистрация на помощь до 12 300 грн

Украинцы получат от UNHCR Ukraine 12 300 грн: кто имеет право
30 апреля 2026 года UNHCR Ukraine, которое является представительством Агентства ООН по делам беженцев, принимает заявки на денежную помощь в еще одном украинском городе. Принять участие в программе поддержки могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, которые вернулись из-за границы домой.
О том, как и где можно оформить финподдержку от организации, рассказывает издание Новини.LIVE.
Где UNHCR Ukraine принимает заявки на денежную помощь
По данным организации, стартовал прием заявок на финансовую помощь в городе Мироновка Обуховского района Киевской области. Граждане могут обращаться в пункт сбора данных, если собственная семья:
- ВПЛ (статус предоставлен за последние 45 дней), которые переехали из-за угрозы жизни/обстрелов/обязательной эвакуации.
- Переселенцы (со статусом от 46 дней до 6 месяцев), которые были вынуждены перемещаться из-за войны.
- Граждане, которые вернулись домой (после выезда за границу или другие регионы) за последние 12 месяцев и не ранее трех месяцев.
Среди основных критериев отбора для второй и третьей категории:
- размер дохода не превышает 8 300 грн на одного человека в семье за месяц;
- учитывают близость к линии фронта/условия проживания/состав семьи/уязвимости.
Граждане могут обратиться за консультацией по участию в программе, даже если ранее получали выплаты от других организаций, однако с момента получения прошло более трех месяцев. Выплаты составят в зависимости от ситуации — от 10 800 до 12 300 грн.
Как зарегистрироваться в программе помощи
Принимают заявки на денежную помощь 30 апреля до 16:00 в городе Мироновка представители партнера организации БФ "Право на защиту" по адресу: ул. Соборности 58. Прием будет происходить по живой очереди.
Граждане должны подать такой пакет документов (оригиналы):
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справку ВПЛ/другое подтверждение перемещения;
- свидетельство о рождении детей;
- банковскую карту главы домохозяйства (IBAN);
- документы, подтверждающие уязвимость (группу инвалидности/опеку).
Важным является присутствие всех членов семьи в пункте регистрации, однако для маломобильных лиц и детей до трех лет регистрация возможна будет по оригиналам документов при наличии медицинской справки.
"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавляют организаторы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одной из прифронтовых областей уязвимым группам граждан, в частности лицам с инвалидностью I-II группы и многодетным семьям предоставят денежную помощь. Выплаты начислит Общество Красного Креста.
Еще Новини.LIVE писали, что UNICEF в одном из регионов предоставит финпомощь семьям с детьми. Средства смогут оформить те, кто пострадал от российской агрессии. В рамках программы можно будет получить около 17 500 грн.