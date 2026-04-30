Выплаты от UNHCR Ukraine: где стартовала регистрация на помощь до 12 300 грн

30 апреля 2026 года UNHCR Ukraine, которое является представительством Агентства ООН по делам беженцев, принимает заявки на денежную помощь в еще одном украинском городе. Принять участие в программе поддержки могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, которые вернулись из-за границы домой.

О том, как и где можно оформить финподдержку от организации, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где UNHCR Ukraine принимает заявки на денежную помощь

По данным организации, стартовал прием заявок на финансовую помощь в городе Мироновка Обуховского района Киевской области. Граждане могут обращаться в пункт сбора данных, если собственная семья:

ВПЛ (статус предоставлен за последние 45 дней), которые переехали из-за угрозы жизни/обстрелов/обязательной эвакуации. Переселенцы (со статусом от 46 дней до 6 месяцев), которые были вынуждены перемещаться из-за войны. Граждане, которые вернулись домой (после выезда за границу или другие регионы) за последние 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Среди основных критериев отбора для второй и третьей категории:

размер дохода не превышает 8 300 грн на одного человека в семье за месяц;

учитывают близость к линии фронта/условия проживания/состав семьи/уязвимости.

Граждане могут обратиться за консультацией по участию в программе, даже если ранее получали выплаты от других организаций, однако с момента получения прошло более трех месяцев. Выплаты составят в зависимости от ситуации — от 10 800 до 12 300 грн.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Принимают заявки на денежную помощь 30 апреля до 16:00 в городе Мироновка представители партнера организации БФ "Право на защиту" по адресу: ул. Соборности 58. Прием будет происходить по живой очереди.

Граждане должны подать такой пакет документов (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку ВПЛ/другое подтверждение перемещения;

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту главы домохозяйства (IBAN);

документы, подтверждающие уязвимость (группу инвалидности/опеку).

Важным является присутствие всех членов семьи в пункте регистрации, однако для маломобильных лиц и детей до трех лет регистрация возможна будет по оригиналам документов при наличии медицинской справки.

"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавляют организаторы.

