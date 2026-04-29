Виплати UNICEF: кому з родин обіцяють нарахувати 17 000 грн навесні

Разова допомога від UNICEF: хто з родин отримає 17 000 грн
У рамках програми підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (UNICEF) в одному з регіонів грошову допомогу можуть отримати родини з дітьми. Кошти нададуть тим, хто безпосередньо постраждав від агресії РФ у 2026 році.
Про те, як і де можна оформити фінансову підтримку від організації, розповідають Новини.LIVE.
Хто з родин отримає грошову допомогу від UNICEF
Допомога від міжнародної організації захисту дітей, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, доступна деяким жителям у Полтавській області.
Вона покликана підтримати родини, які мають дітей до 18 років, та проживають в регіоні. Для цього необхідно мати:
- Зареєстровану чи задекларовану адресу проживання в межах Полтавської області;
- Наявність підтвердження нанесення шкоди від агресії РФ (через атаки, вибухи нерозірвані предмети, збройні напади);
- Отримання травм чи іншої шкоди для здоров'я у зв'язку з актом агресії;
- Втрату одного з членів родини у зв'язку з війною.
Як оформити грошову допомогу та список документів
За програмою UNICEF, родини з дітьми на Полтавщині отримають разову допомогу у сумі близько 17 500 грн (еквівалент — 400 доларів за курсом НБУ).
Уповноважений представник громади (орган соцзахисту) повинен забезпечити надання пакета документів в е-форматі до обласного центру щодо призначення виплат за десять днів з часу появи надзвичайної ситуації. Водночас треба направити засвідчені копії документів у паперовому вигляді.
Центр після цього має упродовж трьох днів зареєструвати дані щодо постраждалих на офіційному ресурсі UNICEF.
Громадяни повинні подати такі документи:
- подання від тергромади за спеціальною формою;
- заяву на призначення допомоги;
- паспорт (копія);
- свідоцтво про народження дитини (копія);
- витяг з Єдиного держдемографічного реєстру з даними про адресу проживання чи фактичного перебування, витяг з реєстру громади;
- ідентифікаційний код/сторінки паспорта з відміткою про відмову від його прийняття (копія);
- номер IBAN для виплати допомоги;
- свідоцтво про смерть рідних та документи, що підтвердять родинні зв'язки (копія).
