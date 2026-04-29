Виплати UNICEF: кому з родин обіцяють нарахувати 17 000 грн навесні

У рамках програми підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (UNICEF) в одному з регіонів грошову допомогу можуть отримати родини з дітьми. Кошти нададуть тим, хто безпосередньо постраждав від агресії РФ у 2026 році.

Про те, як і де можна оформити фінансову підтримку від організації, розповідають Новини.LIVE.

Хто з родин отримає грошову допомогу від UNICEF

Допомога від міжнародної організації захисту дітей, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, доступна деяким жителям у Полтавській області.

Вона покликана підтримати родини, які мають дітей до 18 років, та проживають в регіоні. Для цього необхідно мати:

Зареєстровану чи задекларовану адресу проживання в межах Полтавської області; Наявність підтвердження нанесення шкоди від агресії РФ (через атаки, вибухи нерозірвані предмети, збройні напади); Отримання травм чи іншої шкоди для здоров'я у зв'язку з актом агресії; Втрату одного з членів родини у зв'язку з війною.

Як оформити грошову допомогу та список документів

За програмою UNICEF, родини з дітьми на Полтавщині отримають разову допомогу у сумі близько 17 500 грн (еквівалент — 400 доларів за курсом НБУ).

Уповноважений представник громади (орган соцзахисту) повинен забезпечити надання пакета документів в е-форматі до обласного центру щодо призначення виплат за десять днів з часу появи надзвичайної ситуації. Водночас треба направити засвідчені копії документів у паперовому вигляді.

Центр після цього має упродовж трьох днів зареєструвати дані щодо постраждалих на офіційному ресурсі UNICEF.

Громадяни повинні подати такі документи:

подання від тергромади за спеціальною формою;

заяву на призначення допомоги;

паспорт (копія);

свідоцтво про народження дитини (копія);

витяг з Єдиного держдемографічного реєстру з даними про адресу проживання чи фактичного перебування, витяг з реєстру громади;

ідентифікаційний код/сторінки паспорта з відміткою про відмову від його прийняття (копія);

номер IBAN для виплати допомоги;

свідоцтво про смерть рідних та документи, що підтвердять родинні зв'язки (копія).

Джерело: Полтавська ОВА

