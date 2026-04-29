Головна Фінанси Разова допомога від UNICEF: хто з родин отримає 17 000 грн

Дата публікації: 29 квітня 2026 13:00
Виплати UNICEF: кому з родин обіцяють нарахувати 17 000 грн навесні
Гроші, жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У рамках програми підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (UNICEF) в одному з регіонів грошову допомогу можуть отримати родини з дітьми. Кошти нададуть тим, хто безпосередньо постраждав від агресії РФ у 2026 році. 

Про те, як і де можна оформити фінансову підтримку від організації, розповідають Новини.LIVE.

Хто з родин отримає грошову допомогу від UNICEF

Допомога від міжнародної організації захисту дітей, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, доступна деяким жителям у Полтавській області.

Вона покликана підтримати родини, які мають дітей до 18 років, та проживають в регіоні. Для цього необхідно мати:

  1. Зареєстровану чи задекларовану адресу проживання в межах Полтавської області;
  2. Наявність підтвердження нанесення шкоди від агресії РФ (через атаки, вибухи нерозірвані предмети, збройні напади);
  3. Отримання травм чи іншої шкоди для здоров'я у зв'язку з актом агресії;
  4. Втрату одного з членів родини у зв'язку з війною.

Як оформити грошову допомогу та список документів

За програмою UNICEF, родини з дітьми на Полтавщині отримають разову допомогу у сумі близько 17 500 грн (еквівалент — 400 доларів за курсом НБУ).

Уповноважений представник громади (орган соцзахисту) повинен забезпечити надання пакета документів в е-форматі до обласного центру щодо призначення виплат за десять днів з часу появи надзвичайної ситуації. Водночас треба направити засвідчені копії документів у паперовому вигляді.

Центр після цього має упродовж трьох днів зареєструвати дані щодо постраждалих на офіційному ресурсі UNICEF.

Громадяни повинні подати такі документи:

  • подання від тергромади за спеціальною формою;
  • заяву на призначення допомоги;
  • паспорт (копія);
  • свідоцтво про народження дитини (копія);
  • витяг з Єдиного держдемографічного реєстру з даними про адресу проживання чи фактичного перебування, витяг з реєстру громади;
  • ідентифікаційний код/сторінки паспорта з відміткою про відмову від його прийняття (копія);
  • номер IBAN для виплати допомоги;
  • свідоцтво про смерть рідних та документи, що підтвердять родинні зв'язки (копія).
Джерело: Полтавська ОВА

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві відкрили реєстрацію на отримання фіндопомоги за проєктом GROW з грантовою допомогою до 100 000 грн. Також можна отримати до 36 000 грн на фінансування курсів, що відповідатимуть потребам ринку праці.

Ще Новини.LIVE писали, що в рамках проєкту "Життєздатність+" доступна фінансова підтримка у розмірі до 20 000 євро. Вразливі категорії громадян можуть оформити допомогу на підтримку бізнесу. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
