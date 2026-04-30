Виплати для людей з інвалідністю: хто отримає допомогу навесні

Гроші, люди старшого віку.

В одному з прифронтових регіонів України вразливі категорії громадян, зокрема особи з інвалідністю I або II групи та багатодітні родини, можуть отримати фінансову допомогу від Товариства Червоного Хреста. Виплати будуть доступні тим, хто мешкає у межах 0-50 км від лінії фронту.

Умови оформлення допомоги для осіб з інвалідністю I або II груп

Як зазначається, отримати фінансову підтримку вразливі категорії громадян можуть у Чернігівській області. Зокрема, допомога передбачена населенню з міста Сновськ.

Там обласна організація Товариства Червоного Хреста України за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів реалізує проєкт "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості".

Ініціатива покликана надати підтримку найбільш вразливим верствам людей, які під час війни продовжують проживати у межах 0-50 км від лінії фронту.

Звернутися за виплатами можуть такі пріоритетні категорії осіб:

Люди, які мають інвалідність I-II групи; Батьки дитини, яка має інвалідність.

Також оформити виплати зможуть самотні матері, батьки чи опікуни. Окрім того, кошти нададуть багатодітним родинам з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Жителі міста Сновськ Чернігівської області, які належить до однієї з вищевказаних категорій, можуть подати заявку, заповнивши онлайн-форму. Реєстрація буде доступна до 12:00 30 квітня.

Організатори передадуть сформовані списки заявників донору, який самостійно їх опрацює. Після цього представники Товариства Червоного Хреста України запросять претендентів на повноцінну реєстрацію, де потрібно буде подати особисті документи.

"У разі погодження, з Вами зв’яжуться представники Товариства Червоного Хреста України для повноцінної реєстрації із пред’явленням оригіналів документів. Наголошуємо, що реєстрація не гарантує отримання допомоги", — йдеться у повідомленні.

