Українці отримають від Карітас 19,4 тис. грн на дрова — деталі

Українці отримають від Карітас 19,4 тис. грн на дрова — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:36
Виплати від Карітас — українці отримають на зиму 19,4 тис. грн
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці отримають на осінньо-зимовий сезон допомогу від благодійного фонду "Карітас Україна". Зокрема, на купівлю твердого палива або оплату комунальних послуг нададуть 19,4 тис. грн.

Про це інформує пресслужба БФ "Карітас Україна" у Facebook. 

Що відомо про програму допомоги від Карітас

Як повідомляють організатори, оскільки прийдешня зима стане четвертою від початку повномасштабної війни, а громадянам знову доведеться пристосовуватися до ризиків пошкоджень критичної інфраструктури, БФ "Карітас Україна" надаватиме всебічну підтримку.

Так, щоб полегшити ситуацію організація за підтримки Гуманітарного фонду для України розпочала проєкт "Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими, 2025-2026 рр.".

Проєкт дозолить отримати тверде паливо для обігріву або гроші на оплату комунальних послуг. Йдеться про:

  1. Найвразливіших категорій місцевого населення, що постраждали від бойових дій;
  2. Внутрішньо переміщених осіб;
  3. Громадян, що мешкають у тимчасовому житлі.

Що передбачає допомога

Згідно з умовами, громадянам нададуть тверде паливо в обсязі 7,51 складометрів кубічних (≈ 5,26 м3) дров або 3,44 т паливних брикетів. Обсяг розраховано на покриття 14,37 Gcal на домогосподарство на всю зиму.

Фінпідтримка буде у розмірі 19,4 тис. грн на закупівлю твердого палива або оплату комунпослуг, пов’язаних з опаленням (електроенергія, газопостачання, опалення).

Виплати та допомога є одноразовими і виплачуватимуться/видаватимуться на одне домогосподарство. Зможуть отримати жителі окремих громад в областях:

  • Харківській;
  • Запорізькій;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій; 
  • Херсонській;
  • Миколаївській.

Також допомогу із забезпеченням твердим паливом одержать мешканці семи місць тимчасово розміщення на Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Раніше ми писали, що вразливі категорії громадян можуть отримати допомогу на зимовий період 2025/26 року. Відомо, кому передбачені 6,5 тис. грн.  

Також повідомлялося, що постраждалим від війни громадянам можна отримати 10,8 тис. грн. Кошти доступні тим, хто мешкає у прифронтових районах одного з регіонів.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
