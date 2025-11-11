Виплати від Карітас — де українці отримають компенсації у 43 тис. грн

Громадяни в офісі з паперами. Фото: Freepik

В одному з українських міст стартував проєкт Remarket від благодійної організації "Карітас Україна" (Caritas Ukraine) для фінансової підтримки бізнесу під час воєнного стану. В його рамках нададуть певні суми грошових компенсацій.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас Донецьк у м. Дніпро".

Що варто знати про програму фіндопомоги бізнесу

Як зазначається, в рамках реалізації проєкту Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET) кошти нададуть жителям Дніпра, які займаються певним видом бізнесу. Йдеться про ініціативу, яку втілюють Caritas Schweizʼ, Swiss Development & Cooperation If! Foundation (IF), Caritas Österreich, Cordaid, Trocaire у партнерстві з Caritas Україна.

Програма розрахована на підприємців, що працюють у таких галузях:

Бджільництво Швейна справа Пекарство Суміжні напрями

"Шиєте, печете чи займаєтесь бджільництвом? Маєте плани на розширення? Саме час діяти! Програма Cash for Job у межах проєкту REMARKET від Карітас Україна допоможе вашому бізнесу зростати, наймаючи нових працівників із підтримкою!", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: Карітас

Розмір грошової допомоги та як отримати

В рамках програми передбачається надання компенсацій бізнесу на покриття витрат для виплати заробітної плати. На одну особу надаватимуть до 14,34 тис. грн протягом трьох місяців (до 43 тис. грн).

Програма дозволить мати такі переваги бізнесу:

легальне працевлаштування;

фінпідтримка для розвитку справи;

можливість забезпечити роботою людей, які потребують підтримки.

Дізнатися деталі можна за такими контактними номерами телефонів:

099 684 05 74;

050 406 62 82.

