Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога від Карітас — де і кому нададуть 43 тис. грн

Фіндопомога від Карітас — де і кому нададуть 43 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:01
Виплати від Карітас — де українці отримають компенсації у 43 тис. грн
Громадяни в офісі з паперами. Фото: Freepik

В одному з українських міст стартував проєкт Remarket від благодійної організації "Карітас Україна" (Caritas Ukraine) для фінансової підтримки бізнесу під час воєнного стану. В його рамках нададуть певні суми грошових компенсацій.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас Донецьк у м. Дніпро".

Реклама
Читайте також:

Що варто знати про програму фіндопомоги бізнесу

Як зазначається, в рамках реалізації проєкту Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET) кошти нададуть жителям Дніпра, які займаються певним видом бізнесу. Йдеться про ініціативу, яку втілюють Caritas Schweizʼ, Swiss Development & Cooperation If! Foundation (IF), Caritas Österreich, Cordaid, Trocaire у партнерстві з Caritas Україна.

Програма розрахована на підприємців, що працюють у таких галузях:

  1. Бджільництво
  2. Швейна справа
  3. Пекарство
  4. Суміжні напрями

"Шиєте, печете чи займаєтесь бджільництвом? Маєте плани на розширення? Саме час діяти! Програма Cash for Job у межах проєкту REMARKET від Карітас Україна допоможе вашому бізнесу зростати, наймаючи нових працівників із підтримкою!", — йдеться у повідомленні.

допомога українцям
Ілюстрація. Джерело: Карітас  

Розмір грошової допомоги та як отримати

В рамках програми передбачається надання компенсацій бізнесу на покриття витрат для виплати заробітної плати. На одну особу надаватимуть до 14,34 тис. грн протягом трьох місяців (до 43 тис. грн).

Програма дозволить мати такі переваги бізнесу:

  • легальне працевлаштування;
  • фінпідтримка для розвитку справи;
  • можливість забезпечити роботою людей, які потребують підтримки. 

Дізнатися деталі можна за такими контактними номерами телефонів: 

  • 099 684 05 74;
  • 050 406 62 82.

Раніше ми писали, що з 2026 року в країні може запрацювати посилена підтримка родин з дітьми. Декому нададуть додаткові виплати у розмірі 7 тис. грн.  

Також ми розповідали, що на початку грудня низка категорій громадян зможе отримати 6,5 тис. грн в рамках програми "Тепла зима". Кошти надійдуть на "Дія. Картку". 

виплати фінансова допомога гроші бізнес грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації