Виплати від Карітас — де стартувала реєстрація на допомогу у 10,8 тис. грн

Фіндопомога у 10,8 тис. грн — хто отримає гроші від Карітас
Українські громадяни, які постраждали від бойових дій у прифронтових районах Харківської області, можуть зареєструватися на програму грошової допомоги від "Карітас-Спес Харків". Йдеться про виплати у розмірі 10,8 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба організації у Telegram.
Хто може зареєструватися на грошову допомогу
Як зазначається, у листопаді 2025 року для жителів Харківщини стартувала реєстрація на грошову допомогу за проєктом "Emergency Appeal 2025", що покликаний підтримувати людей, які постраждали від бойових дій у прифронтових районах.
Долучитися до програми зможуть такі категорії громадян:
- Родини, які втратили майно не більше ніж 30 днів тому;
- Громадяни, отримали поранення через бойові дії за останні 30 днів;
- Евакуйовані або самоевакуйовані — за офіційним наказом, за останні 30 днів.
"Ми підтримуємо тих, кому інші організації ще не допомагали або допомогли частково... Важливо: якщо подія була більше 30 днів тому — на жаль, допомога не надається", — йдеться у повідомленні.
Що передбачає допомога для громадян Харківщини
Згідно з умовами програми, кожен член родини зможе отримати по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/місяць протягом трьох місяців), проте не більш ніж для чотирьох осіб з одного домогосподарства.
Громадяни мають заздалегідь підготувати такі документи:
- паспорт/ID-картка/посвідка на тимчасове проживання;
- реквізити банківського рахунку (IBAN);
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО (обов'язково).
Допускаються електронні документи з застосунку "Дія".
Якщо заявники отримували допомогу від іншої організації за останні місяці, то не зможуть отримати виплати.
Деталі можна уточнити на гарячій лінії з 10:00 до 15:00: +380673085299.
Раніше ми писали, хто українців похилого віку може оформити допомогу від УВКБ ООН восени. Йдеться про виплату у розмірі 10,8 тис. грн.
Ще повідомляли, де стартував проєкт з надання фінансової допомоги на зиму. Громадянам нададуть допомогу у грошовій та в натуральній формі.
Читайте Новини.LIVE!