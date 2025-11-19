Відео
Головна Фінанси Фіндопомога у 10,8 тис. грн — хто отримає гроші від Карітас

Фіндопомога у 10,8 тис. грн — хто отримає гроші від Карітас

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:30
Виплати від Карітас — де стартувала реєстрація на допомогу у 10,8 тис. грн
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни, які постраждали від бойових дій у прифронтових районах Харківської області, можуть зареєструватися на програму грошової допомоги від "Карітас-Спес Харків". Йдеться про виплати у розмірі 10,8 тис. грн. 

Про це повідомляє пресслужба організації у Telegram.

Читайте також:

Хто може зареєструватися на грошову допомогу

Як зазначається, у листопаді 2025 року для жителів Харківщини стартувала реєстрація на грошову допомогу за проєктом "Emergency Appeal 2025", що покликаний підтримувати людей, які постраждали від бойових дій у прифронтових районах.

Долучитися до програми зможуть такі категорії громадян:

  1. Родини, які втратили майно не більше ніж 30 днів тому;
  2. Громадяни, отримали поранення через бойові дії за останні 30 днів;
  3. Евакуйовані або самоевакуйовані — за офіційним наказом, за останні 30 днів.

"Ми підтримуємо тих, кому інші організації ще не допомагали або допомогли частково... Важливо: якщо подія була більше 30 днів тому — на жаль, допомога не надається", — йдеться у повідомленні.

Що передбачає допомога для громадян Харківщини

Згідно з умовами програми, кожен член родини зможе отримати по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/місяць протягом трьох місяців), проте не більш ніж для чотирьох осіб з одного домогосподарства.

Громадяни мають заздалегідь підготувати такі документи:

  • паспорт/ID-картка/посвідка на тимчасове проживання;
  • реквізити банківського рахунку (IBAN);
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО (обов'язково).

Допускаються електронні документи з застосунку "Дія".

Якщо заявники отримували допомогу від іншої організації за останні місяці, то не зможуть отримати виплати. 

Деталі можна уточнити на гарячій лінії з 10:00 до 15:00: +380673085299.

Раніше ми писали, хто українців похилого віку може оформити допомогу від УВКБ ООН восени. Йдеться про виплату у розмірі 10,8 тис. грн
 
Ще повідомляли, де стартував проєкт з надання фінансової допомоги на зиму. Громадянам нададуть допомогу у грошовій та в натуральній формі.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
