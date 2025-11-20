Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы получат от Каритас 19,4 тыс. грн на дрова — детали

Украинцы получат от Каритас 19,4 тыс. грн на дрова — детали

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:36
Выплаты от Каритас — украинцы получат на зиму 19,4 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы получат на осенне-зимний сезон помощь от благотворительного фонда "Каритас Украина". В частности, на покупку твердого топлива или оплату коммунальных услуг предоставят 19,4 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба БФ "Каритас Украина" в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что известно о программе помощи от Каритас

Как сообщают организаторы, поскольку грядущая зима станет четвертой с начала полномасштабной войны, а гражданам снова придется приспосабливаться к рискам повреждений критической инфраструктуры, БФ "Каритас Украина" будет оказывать всестороннюю поддержку.

Так, чтобы облегчить ситуацию организация при поддержке Гуманитарного фонда для Украины начала проект "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме, 2025-2026 гг.

Проект позволит получить твердое топливо для обогрева или деньги на оплату коммунальных услуг. Речь идет об:

  1. Уязвимых категориях местного населения, пострадавших от боевых действий;
  2. Внутренне перемещенных лиц;
  3. Гражданах, проживающих во временном жилье.

Что предусматривает помощь

Согласно условиям, гражданам предоставят твердое топливо в объеме 7,51 складометров кубических (≈ 5,26 м3) дров или 3,44 т топливных брикетов. Объем рассчитан на покрытие 14,37 Gcal на домохозяйство на всю зиму.

Финподдержка будет в размере 19,4 тыс. грн на закупку твердого топлива или оплату коммунальных услуг, связанных с отоплением (электроэнергия, газоснабжение, отопление).

Выплаты и помощь являются одноразовыми и будут выплачиваться/выдаваться на одно домохозяйство. Смогут получить жители отдельных громад в областях:

  • Харьковской;
  • Запорожской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Херсонской;
  • Николаевской.

Также помощь с обеспечением твердым топливом получат жители семи мест временного размещения на Харьковщине, Днепропетровщине и Николаевщине.

Ранее мы писали, что уязвимые категории граждан могут получить помощь на зимний период 2025/26 года. Известно, кому предусмотрены 6,5 тыс. грн.

Также сообщалось, что пострадавшим от войны гражданам можно получить 10,8 тыс. грн. Средства доступны тем, кто живет в прифронтовых районах одного из регионов.

выплаты финансовая помощь деньги дрова денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации