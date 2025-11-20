Выплаты от Каритас — украинцы получат на зиму 19,4 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы получат на осенне-зимний сезон помощь от благотворительного фонда "Каритас Украина". В частности, на покупку твердого топлива или оплату коммунальных услуг предоставят 19,4 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба БФ "Каритас Украина" в Facebook.

Что известно о программе помощи от Каритас

Как сообщают организаторы, поскольку грядущая зима станет четвертой с начала полномасштабной войны, а гражданам снова придется приспосабливаться к рискам повреждений критической инфраструктуры, БФ "Каритас Украина" будет оказывать всестороннюю поддержку.

Так, чтобы облегчить ситуацию организация при поддержке Гуманитарного фонда для Украины начала проект "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме, 2025-2026 гг.

Проект позволит получить твердое топливо для обогрева или деньги на оплату коммунальных услуг. Речь идет об:

Уязвимых категориях местного населения, пострадавших от боевых действий; Внутренне перемещенных лиц; Гражданах, проживающих во временном жилье.

Что предусматривает помощь

Согласно условиям, гражданам предоставят твердое топливо в объеме 7,51 складометров кубических (≈ 5,26 м3) дров или 3,44 т топливных брикетов. Объем рассчитан на покрытие 14,37 Gcal на домохозяйство на всю зиму.

Финподдержка будет в размере 19,4 тыс. грн на закупку твердого топлива или оплату коммунальных услуг, связанных с отоплением (электроэнергия, газоснабжение, отопление).

Выплаты и помощь являются одноразовыми и будут выплачиваться/выдаваться на одно домохозяйство. Смогут получить жители отдельных громад в областях:

Харьковской;

Запорожской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Херсонской;

Николаевской.

Также помощь с обеспечением твердым топливом получат жители семи мест временного размещения на Харьковщине, Днепропетровщине и Николаевщине.

Ранее мы писали, что уязвимые категории граждан могут получить помощь на зимний период 2025/26 года. Известно, кому предусмотрены 6,5 тыс. грн.

Также сообщалось, что пострадавшим от войны гражданам можно получить 10,8 тыс. грн. Средства доступны тем, кто живет в прифронтовых районах одного из регионов.