Україна
Зимові 6,5 тис. грн для пенсіонерів та дітей — як отримати

Зимові 6,5 тис. грн для пенсіонерів та дітей — як отримати

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:44
Зимові виплати для дітей та пенсіонерів у 6,5 тис. грн — хто має право та як подати заявку
Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українським соціально вразливим категоріям громадян стала доступна нова ініціатива уряду, покликана надати підтримку у період зимових холодів 2025/26 року. Відомо, хто і як може отримати одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн. 

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію уряду. 

Читайте також:

Право на одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн

У 2025 році Кабінет міністрів вирішив повторити минулорічний досвід із підтримки в рамках пакету "Зимова підтримка" дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, дітей під опікою та піклуванням, зокрема, з числа переселенців, а також деяких пенсіонерів. 

Розмір виплат не змінився, кожному обіцяють нарахувати по 6,5 тис. грн. Допомога буде надана разово і матиме цільове призначення, адже кошти можна буде використати лише на придбання ліків та речей, необхідних для зими. 

З 20 листопада 2025 року подавати заявки на виплати можуть найбільш вразливі категорії громадян:

  • діти, над якими встановлена опіка чи піклування;
  • діти з інвалідністю, які перебувають у дитбудинках сімейного типу та прийомних родинах;
  • діти з малозабезпечених домогосподарств;
  • діти та особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішніх переселенців;
  • самотні пенсіонери.

Правила подачі заявки на зимові виплати

Для оформлення допомоги доступні два варіанти: онлайн через застосунок "Дія" або  офлайн через Пенсійний фонд.

Якщо подавати заявку особисто, то необхідно:

  • прийти у будь-яке відділення ПФУ;
  • надати заздалегідь відкриту "Дія.Картку"/іншу карту зі спеціальним рахунком;
  • фахівці оформлять заявку і передадуть інформацію для виплати грошей.

 Якщо подавати заявку дистанційно, то потрібно виконати такі дії:

  • відкрити застосунок "Дія";
  • знайти розділ "Сервіси";
  • обрати "Зимова підтримка";
  • знайти необхідну програму;
  • підтвердити, що є в наявності "Дія.Картка".

Дія-картка є зручним банківським рахунком, який можна відкрити у застосунку "Дія". Її використовують для отримання грошей за держпрограмами. 

Для того, щоб відкрити "Дія-картку", необхідно виконати такі кроки:

  • у застосунку "Дія" зайти у "Послуги";
  • обрати "Дія.Картку";
  • знайти банк, через який треба відкрити картку;
  • підтвердити дані та підписати через "Дія.Підпис";
  • одержати реквізити карти.

Раніше ми писали, що громадяни, котрі постраждали від війни, можуть отримати 10,8 тис. грн. Виплати доступні тим, хто проживає у прифронтових районах однієї з областей. 

Також ми розповідали про старт проєкту з надання фіндопомоги на зиму. Громадянам можуть надати грошову допомогу на дрова. 

виплати фінансова допомога пенсіонери гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
