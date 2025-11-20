Зимові виплати для дітей та пенсіонерів у 6,5 тис. грн — хто має право та як подати заявку

Зимові 6,5 тис. грн для пенсіонерів та дітей — як отримати
Українським соціально вразливим категоріям громадян стала доступна нова ініціатива уряду, покликана надати підтримку у період зимових холодів 2025/26 року. Відомо, хто і як може отримати одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн.
Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію уряду.
Право на одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн
У 2025 році Кабінет міністрів вирішив повторити минулорічний досвід із підтримки в рамках пакету "Зимова підтримка" дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, дітей під опікою та піклуванням, зокрема, з числа переселенців, а також деяких пенсіонерів.
Розмір виплат не змінився, кожному обіцяють нарахувати по 6,5 тис. грн. Допомога буде надана разово і матиме цільове призначення, адже кошти можна буде використати лише на придбання ліків та речей, необхідних для зими.
З 20 листопада 2025 року подавати заявки на виплати можуть найбільш вразливі категорії громадян:
- діти, над якими встановлена опіка чи піклування;
- діти з інвалідністю, які перебувають у дитбудинках сімейного типу та прийомних родинах;
- діти з малозабезпечених домогосподарств;
- діти та особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішніх переселенців;
- самотні пенсіонери.
Правила подачі заявки на зимові виплати
Для оформлення допомоги доступні два варіанти: онлайн через застосунок "Дія" або офлайн через Пенсійний фонд.
Якщо подавати заявку особисто, то необхідно:
- прийти у будь-яке відділення ПФУ;
- надати заздалегідь відкриту "Дія.Картку"/іншу карту зі спеціальним рахунком;
- фахівці оформлять заявку і передадуть інформацію для виплати грошей.
Якщо подавати заявку дистанційно, то потрібно виконати такі дії:
- відкрити застосунок "Дія";
- знайти розділ "Сервіси";
- обрати "Зимова підтримка";
- знайти необхідну програму;
- підтвердити, що є в наявності "Дія.Картка".
Дія-картка є зручним банківським рахунком, який можна відкрити у застосунку "Дія". Її використовують для отримання грошей за держпрограмами.
Для того, щоб відкрити "Дія-картку", необхідно виконати такі кроки:
- у застосунку "Дія" зайти у "Послуги";
- обрати "Дія.Картку";
- знайти банк, через який треба відкрити картку;
- підтвердити дані та підписати через "Дія.Підпис";
- одержати реквізити карти.
Раніше ми писали, що громадяни, котрі постраждали від війни, можуть отримати 10,8 тис. грн. Виплати доступні тим, хто проживає у прифронтових районах однієї з областей.
Також ми розповідали про старт проєкту з надання фіндопомоги на зиму. Громадянам можуть надати грошову допомогу на дрова.
Читайте Новини.LIVE!