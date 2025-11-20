Зимові виплати для дітей та пенсіонерів у 6,5 тис. грн — хто має право та як подати заявку

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українським соціально вразливим категоріям громадян стала доступна нова ініціатива уряду, покликана надати підтримку у період зимових холодів 2025/26 року. Відомо, хто і як може отримати одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн.

Право на одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн

У 2025 році Кабінет міністрів вирішив повторити минулорічний досвід із підтримки в рамках пакету "Зимова підтримка" дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, дітей під опікою та піклуванням, зокрема, з числа переселенців, а також деяких пенсіонерів.

Розмір виплат не змінився, кожному обіцяють нарахувати по 6,5 тис. грн. Допомога буде надана разово і матиме цільове призначення, адже кошти можна буде використати лише на придбання ліків та речей, необхідних для зими.

З 20 листопада 2025 року подавати заявки на виплати можуть найбільш вразливі категорії громадян:

діти, над якими встановлена опіка чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитбудинках сімейного типу та прийомних родинах;

діти з малозабезпечених домогосподарств;

діти та особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішніх переселенців;

самотні пенсіонери.

Правила подачі заявки на зимові виплати

Для оформлення допомоги доступні два варіанти: онлайн через застосунок "Дія" або офлайн через Пенсійний фонд.

Якщо подавати заявку особисто, то необхідно:

прийти у будь-яке відділення ПФУ;

надати заздалегідь відкриту "Дія.Картку"/іншу карту зі спеціальним рахунком;

фахівці оформлять заявку і передадуть інформацію для виплати грошей.

Якщо подавати заявку дистанційно, то потрібно виконати такі дії:

відкрити застосунок "Дія";

знайти розділ "Сервіси";

обрати "Зимова підтримка";

знайти необхідну програму;

підтвердити, що є в наявності "Дія.Картка".

Дія-картка є зручним банківським рахунком, який можна відкрити у застосунку "Дія". Її використовують для отримання грошей за держпрограмами.

Для того, щоб відкрити "Дія-картку", необхідно виконати такі кроки:

у застосунку "Дія" зайти у "Послуги";

обрати "Дія.Картку";

знайти банк, через який треба відкрити картку;

підтвердити дані та підписати через "Дія.Підпис";

одержати реквізити карти.

