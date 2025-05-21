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Українці отримають від Канади грошову допомогу — деталі

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Дата публікації: 21 травня 2025 13:06
Виплати від Канади — хто з українців зможе отримати грошову допомогу
Людина тримає євро в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд Depaul Ukraine розпочинає новий проєкт "Інтегрована підтримка вразливих родин" за фінансової допомоги Канади. Зокрема, в рамках програми громадяни зможуть отримати виплати.

Про це інформує пресслужба фонду у соцмережі Facebook.

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Детальніше про допомогу від Depaul Ukraine

Як зазначається, проєкт від благодійників Depaul Ukraine доступний для жителів Одеси та області. 

Він покликаний надавати підтримку та супровід у вирішенні проблем та потреб для вразливих родин. Йдеться про такі випадки:

  • неповна сім'я (матір чи батько самостійно виховує дітей до 18 років або піклується про людей похилого віку);
  • у родині є особи похилого віку (чоловіки чи жінки), які самостійно доглядають за дітьми до 18 років;
  • є неповнолітні діти, яких одноосібно виховує мати чи батько, літні люди.

Проєкт передбачає доступ до таких послуг, залежно від індивідуальної оцінки вразливості та потреб родини, та надання комплексного супроводу в центрах підтримки родин у вигляді:

  • соціального супроводу через кейс-менеджмент;
  • психологічної підтримки для дітей до 18 років та дорослих;
  • розвивальних та освітніх активностей для дітей до 18 років та молоді;
  • юридичного супроводу;
  • багатоцільової грошової допомоги;
  • гуманітарної допомоги;
  • безпечного проживання та супроводу для жінок з високим рівнем ризику гендерно зумовленого насилля.

 

допомога українцям
Оголошення. Джерело: Depaul Ukraine

Як отримати допомогу в рамках проєкту

Всі, хто з громадян хоче отримати фінансову допомогу, має  заповнити спеціальну форму. Після чого організатори самі вийдуть на зв'язок.

Деталі доступні за номерами телефонів:

  • 38 050 700 31 77;
  • 0 800 3000 17.

"Проєкт реалізовується за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, Розвиток і мир (Карітас Канади), CAFOD (Карітас Англії та Уельсу)", — додають організатори.

Раніше ми писали про доступну фіндопомогу для внутрішніх переселенців від Caritas Odesa UGCC. Організація надасть кошти на оренду житла.

Також повідомлялося про те, що мешканцям з прифронтових областей доступна фінансова допомога. За цією програмою українці зможуть претендувати на 29 тис. грн.

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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