Виплати від Канади — хто з українців зможе отримати грошову допомогу

Українці отримають від Канади грошову допомогу — деталі
Благодійний фонд Depaul Ukraine розпочинає новий проєкт "Інтегрована підтримка вразливих родин" за фінансової допомоги Канади. Зокрема, в рамках програми громадяни зможуть отримати виплати.
Про це інформує пресслужба фонду у соцмережі Facebook.
Детальніше про допомогу від Depaul Ukraine
Як зазначається, проєкт від благодійників Depaul Ukraine доступний для жителів Одеси та області.
Він покликаний надавати підтримку та супровід у вирішенні проблем та потреб для вразливих родин. Йдеться про такі випадки:
- неповна сім'я (матір чи батько самостійно виховує дітей до 18 років або піклується про людей похилого віку);
- у родині є особи похилого віку (чоловіки чи жінки), які самостійно доглядають за дітьми до 18 років;
- є неповнолітні діти, яких одноосібно виховує мати чи батько, літні люди.
Проєкт передбачає доступ до таких послуг, залежно від індивідуальної оцінки вразливості та потреб родини, та надання комплексного супроводу в центрах підтримки родин у вигляді:
- соціального супроводу через кейс-менеджмент;
- психологічної підтримки для дітей до 18 років та дорослих;
- розвивальних та освітніх активностей для дітей до 18 років та молоді;
- юридичного супроводу;
- багатоцільової грошової допомоги;
- гуманітарної допомоги;
- безпечного проживання та супроводу для жінок з високим рівнем ризику гендерно зумовленого насилля.
Як отримати допомогу в рамках проєкту
Всі, хто з громадян хоче отримати фінансову допомогу, має заповнити спеціальну форму. Після чого організатори самі вийдуть на зв'язок.
Деталі доступні за номерами телефонів:
- 38 050 700 31 77;
- 0 800 3000 17.
"Проєкт реалізовується за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, Розвиток і мир (Карітас Канади), CAFOD (Карітас Англії та Уельсу)", — додають організатори.
Раніше ми писали про доступну фіндопомогу для внутрішніх переселенців від Caritas Odesa UGCC. Організація надасть кошти на оренду житла.
Також повідомлялося про те, що мешканцям з прифронтових областей доступна фінансова допомога. За цією програмою українці зможуть претендувати на 29 тис. грн.
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