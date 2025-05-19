Виплати 1 тис. доларів — Gate to Ukraine відкрив реєстрацію на допомогу

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги у розмірі 1 тис. доларів у травні 2025 року від фонду "Gate to Ukraine". Громадянам знову доступна форма для отримання виплат.

Про це інформує пресслужба фонду у Facebook.

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Як зазначається, проєкт "Gate to Ukraine" знову відновлює прийом заявок на отримання грошової допомоги.

"Раді повідомити, що ми знову відкриваємо форму для отримання фінансової допомоги Direct Financial Help!", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися на виплати зможуть родини:

які постраждали внаслідок ударів по Україні в період від 1 травня 2025 року і понині;

які мешкають у прифронтових зонах або перемістились за цей період з таких областей:

- Херсонська;

- Харківська;

- Нікопольська громада (Дніпропетровської області);

- Сумська;

- Донецька.

На таку допомогу фонду можуть претендувати:

родини, які проживають на прифронтових територіях;

особи, які мешкають у зоні активних бойових дій;

родини з числа внутрішніх переселенців, які знаходяться у скрутному становищі.

Обов'язкова умова для розгляду заявки є ретельне заповнення всіх пунктів форми та надання пакета потрібних документів, що підтверджують статус та категорію.

Ілюстрація. Джерело: Gate to Ukraine

Сума грошової допомоги та як отримати

Сума фінансової допомоги від фонду "Gate to Ukraine" становитиме 1 тис. доларів.

Для того, щоб подати заявку на отримання такого виду допомоги, необхідно заповнити спеціальну форму на сайті.

"Після отримання достатньої кількості заявок, форма буде закрита", — додали організатори.

Раніше ми писали про те, що в Україні з 19 травня відкриє реєстрацією на надання допомоги Міжнародна гуманітарна організація "Норвезька рада у справах біженців". Йдеться про суму у 10,8 тис. грн.

Також повідомляли про дію програми багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Заявки можуть подати жителі одного з прифронтових регіонів.