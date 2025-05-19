Виплати 1 тис. доларів — Gate to Ukraine відкрив реєстрацію на допомогу

Українці отримають 1 тис. доларів від Gate to Ukraine — деталі
Українці можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги у розмірі 1 тис. доларів у травні 2025 року від фонду "Gate to Ukraine". Громадянам знову доступна форма для отримання виплат.
Про це інформує пресслужба фонду у Facebook.
Детальніше про допомогу в 1 тис. доларів
Як зазначається, проєкт "Gate to Ukraine" знову відновлює прийом заявок на отримання грошової допомоги.
"Раді повідомити, що ми знову відкриваємо форму для отримання фінансової допомоги Direct Financial Help!", — йдеться у повідомленні.
Зареєструватися на виплати зможуть родини:
- які постраждали внаслідок ударів по Україні в період від 1 травня 2025 року і понині;
- які мешкають у прифронтових зонах або перемістились за цей період з таких областей:
- Херсонська;
- Харківська;
- Нікопольська громада (Дніпропетровської області);
- Сумська;
- Донецька.
На таку допомогу фонду можуть претендувати:
- родини, які проживають на прифронтових територіях;
- особи, які мешкають у зоні активних бойових дій;
- родини з числа внутрішніх переселенців, які знаходяться у скрутному становищі.
Обов'язкова умова для розгляду заявки є ретельне заповнення всіх пунктів форми та надання пакета потрібних документів, що підтверджують статус та категорію.
Сума грошової допомоги та як отримати
Сума фінансової допомоги від фонду "Gate to Ukraine" становитиме 1 тис. доларів.
Для того, щоб подати заявку на отримання такого виду допомоги, необхідно заповнити спеціальну форму на сайті.
"Після отримання достатньої кількості заявок, форма буде закрита", — додали організатори.
Раніше ми писали про те, що в Україні з 19 травня відкриє реєстрацією на надання допомоги Міжнародна гуманітарна організація "Норвезька рада у справах біженців". Йдеться про суму у 10,8 тис. грн.
Також повідомляли про дію програми багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Заявки можуть подати жителі одного з прифронтових регіонів.
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