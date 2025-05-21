Выплаты от Канады — кто из украинцев сможет получить денежную помощь

Украинцы получат от Канады денежную помощь — детали
Благотворительный фонд Depaul Ukraine начинает новый проект "Интегрированная поддержка уязвимых семей" при финансовой помощи Канады. В частности, в рамках программы граждане смогут получить выплаты.
Об этом информирует пресс-служба фонда в соцсети Facebook.
Подробнее о помощи от Depaul Ukraine
Как отмечается, проект от благотворителей Depaul Ukraine доступен для жителей Одессы и области.
Он призван оказывать поддержку и сопровождение в решении проблем и потребностей для уязвимых семей. Речь идет о таких случаях:
- неполная семья (мать или отец самостоятельно воспитывает детей до 18 лет или заботится о пожилых людях);
- в семье есть лица пожилого возраста (мужчины или женщины), которые самостоятельно ухаживают за детьми до 18 лет;
- есть несовершеннолетние дети, которых единолично воспитывает мать или отец, пожилые люди.
Проект предусматривает доступ к таким услугам, в зависимости от индивидуальной оценки уязвимости и потребностей семьи, и предоставление комплексного сопровождения в центрах поддержки семей в виде:
- социального сопровождения через кейс-менеджмент;
- психологической поддержки для детей до 18 лет и взрослых;
- развивающих и образовательных активностей для детей до 18 лет и молодежи;
- юридического сопровождения;
- многоцелевой денежной помощи;
- гуманитарной помощи;
- безопасного проживания и сопровождения для женщин с высоким уровнем риска гендерно обусловленного насилия.
Как получить помощь в рамках проекта
Все, кто из граждан хочет получить финансовую помощь, должен заполнить специальную форму. После чего организаторы сами выйдут на связь.
Детали доступны по номерам телефонов:
- 38 050 700 31 77;
- 0 800 3000 17.
"Проект реализуется при поддержке Министерства международных дел Канады, Развитие и мир (Каритас Канады), CAFOD (Каритас Англии и Уэльса)", — добавляют организаторы.
Ранее мы писали о доступной финпомощи для внутренних переселенцев от Caritas Odesa UGCC. Организация предоставит средства на аренду жилья.
Также сообщалось о том, что жителям из прифронтовых областей доступна финансовая помощь. По этой программе украинцы смогут претендовать на 29 тыс. грн.
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