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Украинцы получат от Канады денежную помощь — детали

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Дата публикации 21 мая 2025 13:06
Выплаты от Канады — кто из украинцев сможет получить денежную помощь
Человек держит евро в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд Depaul Ukraine начинает новый проект "Интегрированная поддержка уязвимых семей" при финансовой помощи Канады. В частности, в рамках программы граждане смогут получить выплаты.

Об этом информирует пресс-служба фонда в соцсети Facebook.

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Подробнее о помощи от Depaul Ukraine

Как отмечается, проект от благотворителей Depaul Ukraine доступен для жителей Одессы и области.

Он призван оказывать поддержку и сопровождение в решении проблем и потребностей для уязвимых семей. Речь идет о таких случаях:

  • неполная семья (мать или отец самостоятельно воспитывает детей до 18 лет или заботится о пожилых людях);
  • в семье есть лица пожилого возраста (мужчины или женщины), которые самостоятельно ухаживают за детьми до 18 лет;
  • есть несовершеннолетние дети, которых единолично воспитывает мать или отец, пожилые люди.

Проект предусматривает доступ к таким услугам, в зависимости от индивидуальной оценки уязвимости и потребностей семьи, и предоставление комплексного сопровождения в центрах поддержки семей в виде:

  • социального сопровождения через кейс-менеджмент;
  • психологической поддержки для детей до 18 лет и взрослых;
  • развивающих и образовательных активностей для детей до 18 лет и молодежи;
  • юридического сопровождения;
  • многоцелевой денежной помощи;
  • гуманитарной помощи;
  • безопасного проживания и сопровождения для женщин с высоким уровнем риска гендерно обусловленного насилия.

 

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Объявление. Источник: Depaul Ukraine

Как получить помощь в рамках проекта

Все, кто из граждан хочет получить финансовую помощь, должен заполнить специальную форму. После чего организаторы сами выйдут на связь.

Детали доступны по номерам телефонов:

  • 38 050 700 31 77;
  • 0 800 3000 17.

"Проект реализуется при поддержке Министерства международных дел Канады, Развитие и мир (Каритас Канады), CAFOD (Каритас Англии и Уэльса)", — добавляют организаторы.

Ранее мы писали о доступной финпомощи для внутренних переселенцев от Caritas Odesa UGCC. Организация предоставит средства на аренду жилья.

Также сообщалось о том, что жителям из прифронтовых областей доступна финансовая помощь. По этой программе украинцы смогут претендовать на 29 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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