Виплати від УВКБ: кому ще гарантують щомісячну допомогу у 3 600 грн

21 травня 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відкрило запис в чергу на оформлення фінансової допомоги (УВКБ ООН) ще в одній громаді. У рамках програми біженцям та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можна отримати виплати, розраховані на три місяці.

Хто зможе отримати фіндопомогу від УВКБ

Як зазначається, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців продовжує надавати підтримку громадянам у прифронтовій Сумській області, які вимушено залишили свої домівки у зв'язку з повномасштабною війною. Зокрема, 21 травня оформити виплати можуть громадяни, які проживають у Лебединській територіальній громаді.

Потрібно належати до однієї з вразливих категорій. Йдеться про:

Родини, які у зв'язку з війною залишили постійне місце проживання та повернулися на батьківщину з-за кордону (після 24.02.2022 року). Важлива умова — повернення відбулося не раніше ніж три місяці тому, проте не пізніше одного року. Домогосподарства, які повернулися на своє колишнє місце проживання через вимушений виїзд в інші регіони на тлі загроз через воєнні дії (з 24.02.2022 року). Обов'язкова умова — повернення протягом трьох місяців та не пізніше року тому. Родини, які отримали статус ВПО від 46 днів до 6 місяців у зв'язку із загрозою життю, атаками або евакуацією. Перемістилися з територій, що розташовані за 50 кілометрів від лінії фронту, російського кордону, окупованих територій. Домогосподарства зі статусом переселенців, переміщені у період менш як 45 днів тому у зв'язку із загрозою життю, атаками чи евакуацією з територій, розташованих в межах 50 км від фронту, кордону або захоплених територій.

Які передбачені обмеження та розміри виплат

Заявникам з Лебединської громади Сумської області потрібно дотриматися важливого соціально-економічного критерію. Відповідно до нього, допомога передбачена тільки для тих домогосподарств, чий середній дохід за місяць на одну людину перебуває у межах 8 300 грн.

Для попередньої реєстрації у програмі підтримки від УВКБ ООН потрібно зателефонувати до пункту збору даних. У разі проходження відбору партнер програми, БФ "Право на захист", викличе заявників для остаточної реєстрації.

"До уваги мешканців Лебединської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Лебедин 21 травня 2026 (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

У рамках програми громадянам виплатять суми від 10 800 (або по 3 600 грн щомісяця, розраховані на три місяці) до 12 300 грн (або по 4 100 грн протягом трьох місяців):

12 300 грн — переселенцям, які переїхали за останні 45 днів;

12 300 грн — ВПО, які залишили оселі у зв'язку із загрозою для життя від 46 днів до 6 місяців;

10 800 грн — біженцям, які приїхали за попередні три місяці й не більше ніж один рік;

12 300 грн — родинам, які постраждали через обстріли за останні 45 днів.

