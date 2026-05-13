Виплата 10 800 грн: кому доступна грошова допомога від Червоного Хреста у травні

Запис людей на допомогу, гроші. Фото: Червоний Хрест, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року волонтери однієї з обласних організацій Товариства Червоного Хреста України продовжують реєструвати вразливе населення прифронтових громад на надання грошової допомоги в межах проєкту, що реалізують за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів. В його рамках родини, зокрема, які мають осіб з інвалідністю, зможуть оформити 10 800 грн.

Про те, хто і де може отримати допомогу за програмою, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога від Червоного Хреста у травні

Навесні в українських прифронтових громадах Сумської області діє проєкт фінансової підтримки від представництва Червоного Хреста "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості". В його рамках соціально незахищені категорії громадян зможуть оформити одноразову фінансову допомогу, розраховану на пів року.

"Грошова допомога для вразливого населення прифронтових громад. Волонтери Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України продовжують реєстрацію жителів Путивльської міської громади Конотопського району", — йдеться у повідомленні.

Проєкт доступний у кількох старостинських округах Путивльської міської громади:

у Зінівському;

у Бабинському;

у Волокитинському;

у В'язенському;

у Заріччанському;

у Руднєвському.

Метою відповідної програми є бажання надати грошову допомогу для:

забезпечення покриття базових потреб у продуктах, медикаментах, сплаті послуг ЖКГ, оплаті транспорту та одязі;

зменшення фінансового тиску на родини;

уникнення боргів та економії на найнеобхідніших речах.

У першу чергу, допомога буде доступна для:

Родин, де є люди з інвалідністю; Домогосподарств з громадянами від 65 років; Внутрішніх переселенців; Батьків, які виховують від двох малолітніх дітей; Самотніх батьків/опікунів, які мають неповнолітніх дітей; Малозабезпечених сімей.

Сума грошової допомоги та як отримати

У рамках програми, фінансова підтримка обласної організації Товариства Червоного Хреста становить 1 800 грн щомісяця для кожного в родині, яка розрахована на пів року. Її виплатять разово у розмірі 10 800 грн.

Жителі Путивльської міської громади можуть перевірити власне право на оформлення допомоги за контактом (пн–пт 10:00–15:00): +38 (095) 570-37-53.

Ще Новини.LIVE розповідали, що 13 травня у місті Ромни громадяни можуть оформити фіндопомогу від UNHCR. Кошти передбачені для внутрішніх переселенців, біженців та власників пошкодженого чи зруйнованого житла через обстріли. Передбачаються суми від 10 800 до 12 300 грн.

Також Новини.LIVE писали, що у травні французька гуманітарна організація Acted надасть жителям одного з регіонів грошову допомогу у розмірі 1 800 грн на шість місяців. Однак необхідно буде відповідати низці умов програми.