Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші для людей з інвалідністю: хто отримає 10 800 грн у травні

Гроші для людей з інвалідністю: хто отримає 10 800 грн у травні

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 11:00
Виплата 10 800 грн: кому доступна грошова допомога від Червоного Хреста у травні
Запис людей на допомогу, гроші. Фото: Червоний Хрест, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року волонтери однієї з обласних організацій Товариства Червоного Хреста України продовжують реєструвати вразливе населення прифронтових громад на надання грошової допомоги в межах проєкту, що реалізують за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів. В його рамках родини, зокрема, які мають осіб з інвалідністю, зможуть оформити 10 800 грн.

Про те, хто і де може отримати допомогу за програмою, розповідає редакція Новини.LIVE

Кому доступна грошова допомога від Червоного Хреста у травні

Навесні в українських прифронтових громадах Сумської області діє проєкт фінансової підтримки від представництва Червоного Хреста "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості". В його рамках соціально незахищені категорії громадян зможуть оформити одноразову фінансову допомогу, розраховану на пів року.

"Грошова допомога для вразливого населення прифронтових громад. Волонтери Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України продовжують реєстрацію жителів Путивльської міської громади Конотопського району", — йдеться у повідомленні.

Проєкт доступний у кількох старостинських округах Путивльської міської громади:

Читайте також:
  • у Зінівському;
  • у Бабинському;
  • у Волокитинському;
  • у В'язенському;
  • у Заріччанському;
  • у Руднєвському.

Метою відповідної програми є бажання надати грошову допомогу для:

  • забезпечення покриття базових потреб у продуктах, медикаментах, сплаті послуг ЖКГ, оплаті транспорту та одязі;
  • зменшення фінансового тиску на родини;
  • уникнення боргів та економії на найнеобхідніших речах.

У першу чергу, допомога буде доступна для: 

  1. Родин, де є люди з інвалідністю; 
  2. Домогосподарств з громадянами від 65 років;
  3. Внутрішніх переселенців;
  4. Батьків, які виховують від двох малолітніх дітей;
  5. Самотніх батьків/опікунів, які мають неповнолітніх дітей; 
  6. Малозабезпечених сімей.

Сума грошової допомоги та як отримати

У рамках програми, фінансова підтримка обласної організації Товариства Червоного Хреста становить 1 800 грн щомісяця для кожного в родині, яка розрахована на пів року. Її виплатять разово у розмірі 10 800 грн.

Жителі Путивльської міської громади можуть перевірити власне право на оформлення допомоги за контактом (пн–пт 10:00–15:00): +38 (095) 570-37-53.

Ще Новини.LIVE розповідали, що 13 травня у місті Ромни громадяни можуть оформити фіндопомогу від UNHCR. Кошти передбачені для внутрішніх переселенців, біженців та власників пошкодженого чи зруйнованого житла через обстріли. Передбачаються суми від 10 800 до 12 300 грн. 

Також Новини.LIVE писали, що у травні французька гуманітарна організація Acted надасть жителям одного з регіонів грошову допомогу у розмірі 1 800 грн на шість місяців. Однак необхідно буде відповідати низці умов програми. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації