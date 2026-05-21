Выплаты от 44 000 грн: где и кому из украинцев окажут денежную помощь

Украинцы получат по 44 000 грн: кто и как может подать заявку
В 2026 году в двух украинских регионах действует международная программа поддержки предприятий, пострадавших в результате войны. В ее рамках граждане могут оформить финансовые гранты на восстановление и развитие бизнеса в размере около 44 000 грн.
О том, кто из украинцев может использовать грантовую помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Кому и где доступна денежная помощь в 2026 году
По информации организаторов, выплаты доступны для пострадавших от войны предпринимателей в возобновлении или продолжении деятельности в таких громадах:
- в Харьковской области: Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Малая Даниловская, Высочанская, Дергачевская, Солоницевская, Песочанская, Циркуновская и Золочевская;
- в Николаевской области: Баштанский, Вознесенский и Николаевский районы.
Пострадавшие от войны малые и средние предприятия и предприниматели могут получить помощь на основе следующих требований:
- Предприятие официально зарегистрировано с максимальной численностью рабочих — до 20 человек;
- Есть опыт работы в сфере бизнеса минимум два года;
- Нет долгов по уплате налогов за последние шесть месяцев;
- Есть бизнес-план с описанием того, как будет использоваться грант;
- Товар или услуги должны соответствовать рыночному спросу;
- Нет юридических препятствий для получения гранта;
- Отсутствует аналогичная помощь за последние полгода.
В частности, развернутый и хорошо подготовленный бизнес-план даст преимущества в принятии окончательного решения о праве на грант.
Какие суммы помощи можно получить и как зарегистрироваться
В рамках программы можно будет оформить грант в размере от 1 000 до 5 000 долларов (от 43 950 грн до 219 750 грн), в зависимости от размера и бизнес-плана каждого предприятия.
Для регистрации на получение гранта нужно заполнить специальную анкету.
Заявки будут оценены по критериям отбора программы и организаторы свяжутся с предприятиями, если будут им соответствовать.
Заявки можно подавать до 31 мая в Харьковской области и до 30 июня в Николаевской области. Однако количество грантов ограничено и ссылка для регистрации может быть закрыта.
