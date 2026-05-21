Главная Финансы Украинцы получат по 44 000 грн: кто и как может подать заявку

Дата публикации 21 мая 2026 13:00
Выплаты от 44 000 грн: где и кому из украинцев окажут денежную помощь
Женщина за компьютером, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в двух украинских регионах действует международная программа поддержки предприятий, пострадавших в результате войны. В ее рамках граждане могут оформить финансовые гранты на восстановление и развитие бизнеса в размере около 44 000 грн.

О том, кто из украинцев может использовать грантовую помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кому и где доступна денежная помощь в 2026 году

По информации организаторов, выплаты доступны для пострадавших от войны предпринимателей в возобновлении или продолжении деятельности в таких громадах:

  • в Харьковской области: Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Малая Даниловская, Высочанская, Дергачевская, Солоницевская, Песочанская, Циркуновская и Золочевская;
  • в Николаевской области: Баштанский, Вознесенский и Николаевский районы.

Пострадавшие от войны малые и средние предприятия и предприниматели могут получить помощь на основе следующих требований:

  1. Предприятие официально зарегистрировано с максимальной численностью рабочих — до 20 человек;
  2. Есть опыт работы в сфере бизнеса минимум два года;
  3. Нет долгов по уплате налогов за последние шесть месяцев;
  4. Есть бизнес-план с описанием того, как будет использоваться грант;
  5. Товар или услуги должны соответствовать рыночному спросу;
  6. Нет юридических препятствий для получения гранта;
  7. Отсутствует аналогичная помощь за последние полгода.

В частности, развернутый и хорошо подготовленный бизнес-план даст преимущества в принятии окончательного решения о праве на грант.

Какие суммы помощи можно получить и как зарегистрироваться

В рамках программы можно будет оформить грант в размере от 1 000 до 5 000 долларов (от 43 950 грн до 219 750 грн), в зависимости от размера и бизнес-плана каждого предприятия.

Для регистрации на получение гранта нужно заполнить специальную анкету.

Заявки будут оценены по критериям отбора программы и организаторы свяжутся с предприятиями, если будут им соответствовать.

Заявки можно подавать до 31 мая в Харьковской области и до 30 июня в Николаевской области. Однако количество грантов ограничено и ссылка для регистрации может быть закрыта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто получит право на денежную помощь от UNICEF. Речь идет о дополнительной поддержке украинских семей с детьми с инвалидностью подгруппы А. Размер выплаты на каждого составляет 6500 грн. Помощь окажут около 9 000 детей.

Также Новини.LIVE писали, что стартовала регистрация в программе поддержки УВКБ ООН в Лебединской громаде Сумской области. В рамках программы могут выплатить суммы от 10 800 (3 600 грн ежемесячно) до 12 300 грн (4 100 грн).

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
