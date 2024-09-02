Гроші на підготовку до зими — уряд виділив кошти на допомогу українцям

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні жителям прифронтових територій виплатять кошти на підготовку до опалювального сезону. Гроші нададуть на купівлю твердого палива.

Таке рішення ухвалив уряд.

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Хто отримає по 21 тис. грн допомоги

Згідно з ухваленим рішенням уряду, в рамках підтримки жителів прифронтових територій одноразову фінансову допомогу нададуть уразливим категоріям домогосподарств.

Розмір допомоги становитиме 21 тис. гривень. Гроші можна буде витратити на купівлю твердого палива для підготовки до холодної пори року.

"Затверджено Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива", — зазначається у рішенні.

Грошову допомогу на опалення отримають жителі, які фактично проживають у таких областях:

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Чернігівській.

Йдеться про 10-кілометрову зону від державного кордону з РФ або лінії зіткнення (на момент надання заяви) чи на територіях активних чи можливих бойових дій, у житлових будинках, приміщеннях, які опалюються твердим пічним побутовим паливом.

Перелік тергромад (населених пунктів), жителі яких зможуть отримати допомогу на опалення згідно з наведеними вище вимогами, буде визначатися відповідними обласними державними адміністраціями.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбудеться реєстрація на надання грошової допомоги в межах програми на надання багатоцільової фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати будуть доступні у Кіровоградській області.

Також ми писали, що громадяни, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) або постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у вересні. Ці виплати надаються не тільки державою, а й численними міжнародними організаціями, які підтримують українців у цей складний час.