Уряд продовжив виплати ВПО — кому та на скільки

Переселенці на вокзалі. Фото: ДСНС України

Кабінет Міністрів України продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ще на шість місяців. Відповідна постанова була прийнята під час урядового засідання, що відбулося у п'ятницю, 31 серпня.

Про це розповів народний депутат України Олексій Гончаренко в Telegram.

Читайте також:

Що зміниться для ВПО з 1 вересня

За словами нардепа, урядом було враховано кілька важливих аспектів. По-перше, виплати продовжаться автоматично на шість місяців. Також зміни торкнулися військовослужбовців: їхні зарплати більше не враховуватимуться у загальний дохід сім'ї, що дозволить багатьом сім'ям ВПО, які раніше не могли отримати допомогу через перевищення порогу доходу, знову претендувати на виплати.

"Зарплати військових не будуть враховуватись у загальний дохід сімʼї. Це плюс, бо багато чоловіків ВПО воює, а їх сімʼї не мають право на виплати через те, що дохід перевищує 9 444 грн. Тепер вони зможуть мати право на виплати " — пояснив Гончаренко.

Крім того, передбачено підтримку для осіб віком від 60 років, які не мають права на пенсію. Тим, хто через помилки не отримав раніше належні виплати, буде надано компенсацію.

Також виплати відтепер отримуватимуть студенти денної форми навчання до 23 років.

Які категорії ВПО мають право на виплати

Гончаренко повідомив, що право на фінансову допомогу мають такі категорії переселенців:

Особи, які не мають можливості працювати і доглядають за дітьми, важкохворими чи особами з інвалідністю.

Особи з низькими доходами або без доходів, що менші за 9 444 грн.

Люди з інвалідністю І чи ІІ групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

"Якщо ви підпадаєте під таки категорії і не отримували виплати — зверніться до служби соцзахисту", — йдеться в повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, вразливим категоріям громадян у Черкаській області доступна реєстрація на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. В її рамках максимально на одну особу виплачують близько 11 тис. гривень.

Ми також писали, що в Україні запустять проєкт, що дозволить внутрішньо переміщеним особам похилого віку та людям з інвалідністю отримувати соціальну допомогу та проживати в належних умовах за державні кошти. Ініціює відповідний проєкт Міністерство соціальної політики.