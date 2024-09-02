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Украинцы получат по 21 тыс. грн на подготовку к зиме — кто имеет право

2 сентября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги на подготовку к зиме — правительство выделило средства на помощь украинцам
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине жителям прифронтовых территорий выплатят средства на подготовку к отопительному сезону. Деньги будут предоставлены на покупку твердого топлива.

Такое решение приняло правительство.

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Согласно принятому решению правительства, в рамках поддержки жителей прифронтовых территорий единовременную финансовую помощь окажут уязвимым категориям домохозяйств.

Размер пособия будет составлять 21 тыс. гривен. Деньги можно будет потратить на покупку твердого топлива для подготовки к холодному времени года.

"Утвержден Порядок предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива", — отмечается в решении.

Денежную помощь на отопление получат фактически проживающие жители в следующих областях:

  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Луганский;
  • Донецкий;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Николаевской;
  • Черниговской.

Речь идет о 10-километровой зоне от государственной границы с РФ или линии столкновения (на момент подачи заявления) или на территориях активных или возможных боевых действий, в жилых домах, помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом.

Перечень тергромад (населенных пунктов), жители которых смогут получить помощь на отопление согласно вышеприведенным требованиям, будет определяться соответствующими областными государственными администрациями.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.

Также мы писали, что граждане, являющиеся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) или пострадавшие от российской агрессии, могут рассчитывать на денежную помощь в сентябре. Эти выплаты предоставляются не только государством, но и многочисленными международными организациями, поддерживающими украинцев в это сложное время.

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