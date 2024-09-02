Грошова допомога в 3,6 тис. грн — де доступні виплати від ООН у вересні 2024 року

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2024 року відбудеться реєстрація на надання грошової допомоги в межах програми на надання багатоцільової фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати будуть доступні у Кіровоградській області.

Про це йдеться у повідомленні unhcr.org.

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Хто зможе отримати фіндопомогу

Отримати фінансову підтримку у Кіровоградській області від ООН зможуть наступні категорії населення:

українці зі статусом ВПО, які перемістилися упродовж останніх шести місяців;

особи, які повернулися в Україну, після того, як були вимушені залишити дім та переміститися за кордон;

громадяни, які повернулися на постійне місце проживання після того, як були вимушені залишити житло та переміститися в інші регіони країни після 24 лютого 2022 року.

Також потрібно відповідати наступним критеріям вразливості:

родина тільки з одним із батьків, які мають одну та більше дітей віком до 18 років/проживають разом з людьми віком від 55 років;

домогосподарство очолює самотня (кілька самотніх) особа літнього віку від 55 років або літня особа з однією дитиною/декількома дітьми (до 18 років);

сімʼя, що має у складі одну/декілька членів з особливими потребами: важкі хвороби, інвалідність.

Допомога доступна особам, які не отримували фінпідтримку від УВКБ ООН чи інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв вразливості.

Сума допомоги та як отримати

Загальна сума допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Для того, щоб подати заявку на допомогу, потрібно надати оригінали документів кожного члена домогосподарства:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (якщо є);

банківська картка заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);

посвідчення/меддовідка в разі інвалідності/хронічного захворювання.

Реєстрацію на отримання грошових виплат проводить команда БФ "Право на захист". Повідомлення про виїзд групи можна відстежувати за посиланням.

Що ще варто знати

Громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) або постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у вересні. Ці виплати надаються не тільки державою, а й численними міжнародними організаціями, які підтримують українців у цей складний час.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців. Відповідна постанова була прийнята під час урядового засідання, що відбулося у п'ятницю, 31 серпня.