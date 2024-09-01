Допомога переселенцям у вересні — які виплати можна отримати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) або постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у вересні. Ці виплати надаються не тільки державою, а й численними міжнародними організаціями, які підтримують українців у цей складний час.

Про те, які виплати можуть отримати переселенці в вересні, розповідає Факти ICTV.

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Проєкт, який реалізовується у Вінниці та Дніпрі, має на меті підтримати внутрішньо переміщені родини протягом шести місяців після їхнього вимушеного переміщення. Ця ініціатива спрямована на забезпечення грошової допомоги тим ВПО, які ще не отримували підтримку на оренду житла від міжнародних організацій.

Отримати допомогу можуть родини ВПО, які були переміщені після 24 лютого 2022 року, та належать до однієї з наступних категорій:

ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання (МТП) і мають можливість оплачувати оренду житла після завершення програми грошової допомоги;

ВПО, які проживають у МТП і перебувають під загрозою виселення, зокрема в школах і дитсадках, через повернення цих закладів до освітньої діяльності;

ВПО, які орендують житло, але під загрозою виселення і не мають альтернативи, окрім переселення у МТП;

Новоприбулі ВПО, які не бажають проживати у місцях тимчасового проживання.

Заповнити анкету претендента на участь у проєкті можна за посиланням.

Виплати від БФ Право на захист та УВКБ ООН

Програма діє третій рік поспіль і підтримує внутрішньо переміщених осіб та тих, хто повернувся додому. Сума допомоги становить 3 600 грн на особу за три місяці, загалом — 10 800 грн на кожного члена родини.

Заявку на грошову допомогу можна подати, якщо родина не отримувала виплат від міжнародних організацій, має дохід менший за 5 400 грн на члена сім'ї та належить до таких категорій вразливості:

сім'я з одним із батьків і дітьми до 18 років або особами похилого віку (від 55 років);

сім'я, яку очолює самотня особа похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з дитиною/дітьми до 18 років;

сім'я з особами з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Важливо зазначити, що якщо ви вже отримували допомогу в розмірі 2 220 грн на людину на місяць від іншої гуманітарної організації ООН, то виплату від УВКБ ООН можуть не надати.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців. Відповідна постанова була прийнята під час урядового засідання, що відбулося у п'ятницю, 31 серпня.

Ми також писали, що в Україні запустять проєкт, що дозволить ВПО похилого віку та людям з інвалідністю отримувати соціальну допомогу та проживати в належних умовах за державні кошти. Ініціює відповідний проєкт Міністерства соціальної політики.