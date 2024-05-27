Допомога від міжнародних організацій — як отримати 11 тис. гривень

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу за проєктом Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium). На виплати мають право внутрішні переселенці.

Про це повідомив благодійний фонд "Право на захист".

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Хто може подати заявку та умови

Координуванням Консорціуму Реагування займається французька неурядова організація ACTED за фінпідтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, допомога буде надана внутрішньо переміщеним особам, які зараз проживають у таких областях:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Одеська;

Харківська.

Подавати заявки можуть громадяни, які ще не отримували відповідну допомогу від фонду "Право на захист", належать до категорій вразливості:

громадяни постраждалі від воєнних дій (мають пошкоджене/зруйноване житло) у вищеперелічених областях;

у домогосподарстві є особи, яким більше 60 років;

у домогосподарство є троє і більше дітей;

у домогосподарство є діти віком до двох років;

у домогосподарство є вагітні жінки;

у домогосподарство є особи, які мають першу чи другу групи інвалідності.

Інформація щодо роботи пунктів реєстрації доступна за посиланням.

Яку суму допомоги виплачують ВПО

За програмою, громадяни можуть отримати виплати у 3,6 тис. гривень на особу на місяць. Грошова допомога буде виплачуватися протягом тримісячного періоду. Таким чином, загальна сума допомоги для кожного члена сім'ї становитиме 10,8 тис. грн.

Допомогу виплатять одноразово одразу за всі три місяці на кожного члена домогосподарства на банківський рахунок, який потрібно надати під час реєстрації.

Гроші на неповнолітніх та неповносправних/недієздатних осіб отримають батьки, опікуни, піклувальники на основі відповідних документів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країні майже 46 тисяч дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування проживають у сім'ях опікунів та піклувальників, що становить третину від їх загальної кількості. Для фінансової підтримки таких сімей держава надає відповідні виплати.

Ми також писали, що Одеська область готується до літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Загалом в регіоні планують відкриття 211 пришкільних таборів, з них 158 — з організацією харчування.