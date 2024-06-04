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Украинцы получат международную помощь от EU4Business — детали программы

4 июня 2024 11:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь для украинцев — как получить деньги на бизнес от EU4Business
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинский бизнес в течение июня 2024 года может получить финансовую помощь от EU4Business. Деньги можно направить на развитие экспорта и инноваций.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономики.

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Помощь украинцам от EU4Business

Как отмечается, в рамках программы поддержки граждане смогут получить почти полмиллиона гривен помощи на развитие собственного бизнеса.

"12 бизнесов могут получить 480 тыс. евро на развитие экспорта и инноваций от EU4Business", — говорится в сообщении.

 

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Источник: Минэкономики

Как зарегистрироваться предпринимателям

По правилам программы, подавать заявки могут как малые, так и средние предприятия. Их деятельность дожна относится к следующим сферам:

  • перерабатывающая промышленность (пищевая/легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.п.);
  • креативная индустрия (мода, дизайн/другое);
  • другие отрасли, не упомянутые выше, но имеющие экспортный и инновационный потенциал.

Подавать заявки можно по ссылке. Регистрация на финансовую помощь от EU4Business для развития бизнеса будет доступна для предпринимателей до 25 июня 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, пострадавшие от войны граждане в ряде регионов могут оформить денежную помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысячи гривен.

Также сообщалось, что в четырех регионах украинцы могут получить денежную помощь по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.

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